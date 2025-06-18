Останки одного человека могут быть в разных пакетах, – Клименко о передаче жертв

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о сложностях с идентификацией тел погибших воинов. Он сообщил, что каждый пакет может содержать не одно тело.

Об этом он заявил во время эфира национального телемарафона 18 июня, информирует 24 Канал.

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Репатриации погибших

Клименко рассказал, что каждый пакет содержит части тел одного, двух или трех человек.

Более того, мы начали выявлять во время проведения экспертизы тела одного и того же человека в нескольких таких пакетах или в разных репатриациях,

– сказал глава МВД.

То есть, как он отметил, "насколько филигранная работа должна быть наших специалистов, чтобы отделить и сказать, что враг пытается все сделать, чтобы усложнить нам работу, затянуть время или обвинить, что мы что-то не хотим делать".

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Напомним, что 15 июня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.