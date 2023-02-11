Музей Метрополитен признал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Соответствующая информация появилась в подписях картин обоих художников.

Об этом рассказала журналистка, историк искусства Оксана Семеник.

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Репина и Айвазовского признали украинскими художниками

Семеник рассказала, что Метрополитен наконец-то признал Илью Репина украинским художником. Возле портрета писателя Всеволода Гаршина, хранящегося в галерее, появилась надпись, что это работа украинца.

Стоит заметить, что Репин происходит из казацкого рода по прозвищу Рипа. Художник родился в 1844 году в слободе Осиновка возле Чугуева Харьковской губернии. Он учился в Петербургской академии искусств и писал свои картины в Российской империи.



Репина признали украинским художником / Фото из фейсбука Оксаны Семеник

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Иван Айвазовский, известный своими морскими пейзажами, также признан украинцем. Возле картины "Корабль в лунном свете" также указали настоящее происхождение художника.

По Айвазовского порадуюсь отдельно, потому что первый мой настоящий опыт с искусством – это картинная галерея Феодосии. Меня так поразили те работы, что я до сих пор помню очень живую галерею. А любимой книгой был каталог из этой галереи. И как же я мечтаю попасть туда снова и чтобы все работы быть на месте,

– отметила Семеник.

Айвазовский родился в Феодосии в 1817 году в семье армянского лавочника. Семья художника переехала в Крым из Галиции в 1812 году, куда его предки приехали из Западной Армении.

Айвазовский также учился в Петербургской академии искусств, поэтому часто называли его русским художником. Однако художник жил и работал в Крыму, где писал свои известные марины.



Айвазовского также признали украинским художником / Фото из фейсбука Оксаны Семеник