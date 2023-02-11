Про це розповіла журналістка, історикиня мистецтва Оксана Семенік.

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Рєпіна та Айвазовського визнали українськими митцями

Семенік розповіла, що Метрополітен нарешті визнав Іллю Рєпіна українським художником. Біля портрета письменника Всеволода Гаршина, який зберігається в галереї, з'явився напис, що це робота українця.

Варто зауважити, що Рєпін походить із козацького роду на прізвисько Ріпа. Митець народився у 1844 році в слободі Осинівка біля Чугуєва Харківської губернії. Він навчався в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої картини у Російській імперії.



Рєпіна визнали українським художником / Фото з фейсбуку Оксани Семенік

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Івана Айвазовського, відомого своїми морськими пейзажами, також визнали українцем. Біля картини "Корабель у місячному світлі" також вказали справжнє походження митця.

За Айвазовського порадію окремо, бо перший мій справжній досвід з мистецтвом – це Феодосійська картинна галерея. Мене так вразили ті роботи, що я досі пам'ятаю дуже живо ту галерею. А улюбленою книжкою був каталог з цієї галереї. І як же я мрію потрапити туди знову і щоб всі роботи були на місці,

– зазначила Семенік.

Айвазовський народився у Феодосії у 1817 році в сім'ї вірменського крамаря. Родина художника переїхала до Криму з Галичини в 1812 році, куди його предки приїхали із Західної Вірменії.

Айвазовський також навчався у Петербурзькій академії мистецтв, тому його часто називали російським художником. Однак митець жив і працював у Криму, де й писав свої відомі марини.



Айвазовського також визнали українським митцем / Фото з фейсбуку Оксани Семенік