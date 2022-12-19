Репрессии в Крыму набирают новые обороты: арестовывают за прослушивание украинской музыки

Ситуация во временно оккупированном Крыму остается напряженной. Репрессии активистов и крымских татар набирают обороты.

Сегодня демонстрировать откровенную проукраинскую позицию и критиковать действующую российскую власть там становится все опаснее. Об этом 24 канала сказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов.

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Аресты за песни на украинском

Наверное, отмечает Самойлов, в Крыму уже нет населенного пункта, где не было арестов людей за то, что они просто слушали украинские песни в общественном месте.

"В лучшем для человека случае – штраф 30 тысяч рублей. К сожалению, случаев, когда человека задержали, открыли уголовное производство и закрыли в СИЗО – с каждой неделей становится все больше", – констатирует военный.

Выезжать все сложнее

По словам Самойлова, возможности уехать из Крыма есть, однако их становится все меньше. По состоянию на сегодняшний день относительно безопасный путь – через территорию России.

"Большинство моих знакомых выехало через Россию в Латвию. Там российские пограничники из ФСБ в ярости, потому что это стал довольно распространенный маршрут. Сейчас самые безопасные варианты – через территорию России в Грузию или Казахстан, и дальше уже в другие страны", – рассказал крымский активист.

Деоккупация Крыма неизбежна

Самойлов отмечает: в Крыму очень сильно чувствуется, что ВСУ уже близко. Даже официальная российская пропаганда начинает прямо говорить о своих потерях. К примеру, недавно в пгт Советское сгорела казарма с "чмобиками", и пропагандисты признали, что там есть погибшие.

"Атмосфера в Крыму становится все более напряженной. Однако хорошо, что у людей с проукраинской позицией появилась надежда на то, что деоккупация близка", – утверждает военнослужащий ВСУ.

Кроме этого, добавляет он, многие люди, якобы нейтральные, но больше склонявшиеся к пророссийской позиции, сейчас начинают активно переобуваться. Они понимают, что возвращение Крыма под юрисдикцию Украины – это только вопрос времени.

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