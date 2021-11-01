Репрессии продолжаются: под судом в Симферополе массово задерживали крымских татар

1 ноября 2021 , 16:21
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Источник:

фейсбук "Крымской солидарности"

Силовики страны-оккупанта задержали 19 крымских татар под зданием суда в Симферополе. Люди пришли на заседание по апелляции на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

В общественной организации "Крымская солидарность" сообщили, что среди задержанных есть и женщины. Людей запихнули в автобус, несмотря на то, что у них были маски и они соблюдали социальную дистанцию.

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Кого задержали:

  • Каралиева Сейт-Османа;
  • Дилявера Меметова;
  • Алиева Ульвия;
  • Умерова Аметхана;
  • Сейдалієав Мустафу;
  • Сейтумерова Абдулмеджита;
  • Якубова Эльдара;
  • Неметулаева Рэмзи;
  • Сейдамета Мустафаева;
  • Сеталиева Наримана;
  • Аметова Расима;
  • Ибраимова Куламета;
  • Зейнетдинову Зеру;
  • Бекирову Суваде;
  • Сейтумерову Пакизе;
  • Неметуллаеву Зарему;
  • Ибраимову Зуляру;
  • Якубову Сафие;
  • Люманову Лилю.
Обратите внимание! С одним из задержанных был маленький ребенок. Ее забрала мать женщины.

На крымских татар клеят клеймо терроризма, – участник акции

Мы приходим, следуя коронавирусным ограничениям, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеят клеймо терроризма. Нашим братьям дали огромные сроки за разговоры о религии, за инакомыслие. Мы и дальше будем выражать свое несогласие мирным путем,
– сообщил Абдулмеджид Сейтумеров.

Людей отвезли в Третье отделение полиции. К задержанным не допустили адвоката. Защитник Нахим Шейхмамбетов обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

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Среди задержанных – 7 женщин / Фото "Крымской солидарности"


Людей повезли в отделение полиции / Фото "Крымской солидарности"

Что известно о деле "дело Хизб ут-Тахрир"

Участников так называемой "Червноградийской группы" задержали 14 февраля 2019 года – из-за деятельности исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир". Она запрещена в России, однако легальна в Украине и Крыму. В ноябре 2020 года фигурантов дела приговорили: Рустема Эмирусеинова – к 17 годам заключения, Эскандера Абдулганиева – к 12 годам, Арсена Абхаирова – к 13.
Автор: Ірина Пундор