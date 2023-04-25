Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предположил, что, если неожиданно начнутся дожди, и это будет происходить по всем временно оккупированным территориям и плацдармам, это будет иметь последствия. В то же время Буданов отметил, что нынешние условия, темпы поставки оружия от союзников не заставляют его пересмотреть свои прогнозы.

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"Так ни один из этих плацдармов невозможно будет использовать эффективно для проведения контрнаступательных действий. Потому что почвы имеют очень важное значение при таких действиях. Особенно, когда, например, делается акцент на определенные быстрые штурмовые действия", – подчеркнул он.

Кроме того, это будет мешать россиянам эффективно совершать штурмовые и наступательные действия.

"Могут быть и другие какие-то факторы, которые могут влиять именно на проведение контрнаступления", – заявил Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что контрнаступление – это не то, что должно начаться безотлагательно и повсюду в четко запланированную дату.

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Нужны благоприятные условия

Как раз наоборот, мне нравится то, что сейчас, мы уже это можем видеть: каждое наше контрнаступление происходило именно тогда, когда были максимально благоприятные условия для его проведения по тому или иному сценарию,

– добавил он.

Александр Коваленко заметил, что все условия всегда были максимально благоприятные к этим сценариям.

"Я уверен, что оно должно состояться весной, потому что фактически каждое должностное лицо, как имеет полномочия делать такие заявления, они подчеркивают – "весной", – заявил он.

Военно-политический обозреватель добавил, что когда именно это произойдет – это уже другой вопрос.

"Главное, чтобы максимально условия соответствовали. Я даже не исключаю того, что, если не будут полноценно соответствовать условия, то это может реализоваться в июне. Но все же это наиболее негативный сценарий", – подытожил он.

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