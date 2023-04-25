Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, що, якщо зненацька розпочнуться дощі, і це буде відбуватися по всім тимчасово окупованим територіям і плацдармам, то це матиме наслідки. Водночас Буданов зазначив, що нинішні умови, темпи постачання зброї від союзників не змушують його переглянути свої прогнози.

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"То жоден з цих плацдармів неможливо буде використати ефективно для проведення контрнаступальних дій. Бо ґрунти мають дуже важливе значення при таких діях. Особливо, коли, наприклад, робиться акцент на певні швидкі штурмові дії", – наголосив він.

Окрім того, це буде заважати росіянам ефективно здійснювати штурмові та наступальні дії.

"Можуть бути й інші якісь фактори, які можуть впливати саме на проведення контрнаступу", – заявив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що, контрнаступ – це не те, що має розпочатися невідкладно та всюди у чітко заплановану дату.

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Треба сприятливі умови

Якраз навпаки, мені й подобається те, що нині, ми вже це можемо бачити: кожен наш контрнаступ відбувався саме тоді, коли були максимально сприятливі умови для його проведення по тому чи іншому сценарію,

– додав він.

Олександр Коваленко зауважив, що всі умови завжди були максимально сприятливі до цих сценаріїв.

"Я впевнений, що воно повинно відбутися навесні, бо фактично кожна посадова особа, як має повноваження робити такі заяви, вони саме наголошують – "навесні", – заявив він.

Військово-політичний оглядач додав, що коли саме це відбудеться – це вже інше питання.

"Головне, щоби максимально умови відповідали. Я навіть не виключаю того, що, якщо не будуть повноцінно відповідати умови, то це може реалізуватися в червні. Але все ж таки це найбільш негативний сценарій", – підсумував він.

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