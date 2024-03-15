Один в поле – воин․ Памяти Решата Аметова – первого убитого после вторжения России в Украину

Он мечтал стать юристом, был образцовым отцом и мужем. Не участвовал в столкновениях, не бросал коктейли Молотова в оккупантов и не возглавлял протесты. Но до последнего вздоха оставался преданным своим принципам, ведь всегда выступал против несправедливости. И делал он это по-своему.

10 лет назад, 15 марта 2014 года, в Крыму в поселке Земляничное Белогорского района, в 60 километрах от Симферополя, было найдено тело Решата Аметова. Крымского татарина в то время родные и неравнодушные разыскивали уже 12 дней. Эта жуткая находка ужаснула всех, ведь на теле были многочисленные следы пыток. В первую очередь страшная новость получила большую огласку среди крымских татар, ведь именно татарин стал первой жертвой россиян во время оккупации полуострова.

Тело Решата Аметова нашли за день до псевдореферендума в Крыму, который россияне проводили под дулом автоматов для объявления аннексии украинского полуострова.

На похороны Решата съехались крымские татары с почти всего Крыма. Для них это было шоком и знаком – впереди серьезная опасность. Второй раз за 70 лет россияне врываются в дом крымских татар, и вот первая пролитая кровь.

Путин еще годами будет повторять, что аннексия полуострова была "мирной" и "обошлась без жертв" и вообще, люди якобы "сами хотели" оккупации. Но по меньшей мере 4 человека погибли во время событий 2014 года, а сотни или даже тысячи были репрессированы после аннексии.

Первой жертвой стал отец 3-х маленьких детей, неравнодушный гражданин своего государства, человек, который больше всего любил свою родную землю. Он не вступал в бой, а устраивал одиночные митинги. Молчаливые. И в них россияне увидели угрозу.

Почему Решат Аметов так напугал россиян и почему никто не ответил за его гибель – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Дом, который оккупировали первым․ Истории крымчанок, жизнь которых навсегда изменилась 10 лет назад

"А вам слабо?": каким был Решат Аметов

Решат Аметов всю свою жизнь провел в Симферополе. Он не был политическим активистом, но имел обостренное чувство справедливости и сопротивлялся тому, что противоречило его ценностям.

Его восхищали идеи Махатмы Ганди об отказе от насилия и мирном протесте, поэтому в любом споре он пытался добиваться справедливости именно мирным путем.

Леране Хайбуллаева, которая когда-то жила с семьей Решата на одной улице в Симферополе, вспоминает, что он выступал против несправедливости даже в мелочах. Например, он требовал, чтобы на Перовском сельском совете табличка была трехъязычной с надписями на украинском, крымскотатарском и русском, и добился этого. Кроме того, он добился, чтобы в свидетельстве о рождении его дочь записали по крымскотатарской традиции. Как это выглядит? Например, в документах мужчина был записан как Аметов Решат Мидатович, а по традиции, присущей его народу, запись должна была бы выглядеть как Reşat Medat oğlu Ametov.

Также Решат обращался в органы власти с требованием, чтобы в его паспорте вписали в графу "национальность" то, что он крымский татарин. В случае отказа сделать это, заявлял о намерениях аннулировать свое гражданство. Вероятно, Решат уже не увидел отрицательного ответа на его требование о документах.

О Решате до его исчезновения и гибели Леране знала мало, хотя как соседи они постоянно пересекались и здоровались. Только когда женщина стала фактически спикером семьи, то узнала, что Решат мечтал стать юристом, но не мог воплотить свою мечту, ведь нужно было бы получить образование. А у отца троих детей времени на это не было. Нужно было работать, чтобы обеспечивать семью.

Он постоянно гулял с детьми сам. У нас на улице еще были семьи с маленькими детьми. Повсюду гуляли женщины с детьми, а он – единственный мужчина. И это стало несколько роковым, ведь когда была дождливая погода, он надевал кожаную куртку и брал черный зонтик. А уже после гибели, когда дочь Хатидже видела на улице мужчину в такой же куртке и с таким же зонтиком, кричала "баба" (с крымскотатарского "папа" – 24 Канал),

– вспоминает Леране.

А еще тогда Леране с женой Решата Зариной нашли в гараже плакаты, которые делал муж для митингов. Например, один из них – "Голодовка". Он часто именно такой формой протеста добивался того, за что боролся.

Решат Аметов / Фото из соцсетей

Очевидно, что он не мог остаться в стороне от событий в Крыму, ведь это был акт агрессии и несправедливости. Поэтому Решат присоединялся к сопротивлению. И делал это уже после захвата административных зданий в Симферополе.

28 февраля 2014 года на своей странице в фейсбуке Решат Аметов опубликовал лаконичный, но красноречивый пост:

Ориентировочно в понедельник пойду в совмин (Совет министров АР Крым – 24 Канал), стоячий протест. А вам слабо?

Сообщение появилось на странице Решата в пятницу. В понедельник он действительно пошел к зданию Совета министров Крыма, где полтора часа стоял на одном месте. Молча. Это был его протест. Разговаривал он только тогда, когда к нему подходили журналисты.

Но потом он исчез. Жена еще в тот же вечер забила тревогу, ведь у них с мужем отношения были построены так, что время распланировано всегда, и каждый всегда на связи. А тут вдруг Решат больше не отвечал на телефонные звонки.

Как удалось установить позже, представители так называемой "самообороны", то есть российские захватчики и местные коллаборанты, похитили Решата, затолкав в автомобиль. Мужчину увезли в неизвестном направлении. Однако 3 марта об этом еще никто не знал.

"Он хотел видеть людей на площади"

Родные, друзья и просто неравнодушные начали поиски Решата Аметова. Леране Хайбуллаева давала объявления в местные медиа, помогала расклеивать по городу листовки с призывами сообщить, если кому-то что-то известно о том, где сейчас Решат. Брат в отчаянии шел просить помощи в поисках у так называемой "самообороны".

Решат Аметов / Фото из соцсетей

Однако все было напрасно. Решата нигде не было. И только через 12 дней пришло известие – нашли. Мертвым. И тело обнаружили аж в 60 километрах от Симферополя. Убийцы даже не пытались сделать так, чтобы его никто не нашел, скорее наоборот.

На теле Решата было немало ран и синяков, которые свидетельствовали о пытках. По заключению экспертизы, причиной смерти стал удар ножом в глаз. Эта новость стала шоком для всех, ведь кто-то с чрезвычайной жестокостью убил человека. А в контексте событий в Крыму – это первая жертва оккупантов. И ею стал крымский татарин.

Годами позже в СМИ публиковали фото тела Решата Аметова после омовения, однако учитывая чувствительность подобного контента, мы не будем добавлять эти фотографии.

Похороны Решата состоялись в Симферополе 18 марта – через 2 дня после псевдореферендума, в котором ожидаемо оккупанты объявили о "тотальной поддержке" аннексии. Чтобы провести в последний путь Решата, в Симферополь съехались сотни крымских татар со всего полуострова. Вспоминая похороны Решата, Леране отмечает горькую истину – больше всего он хотел, чтобы столько же людей пришли на площадь тогда, 3 марта. Он хотел видеть их там.

Похороны Решата Аметова / Фото "Крым.Реалии"

Уже годами позже, в годовщину его смерти, Леране и другие активисты будут организовывать акции по чествованию памяти Решата, вырезая из картона фигуры человечков и раскладывая их на Софийской площади в столице. Эти человечки были символами идей Решата, он хотел, чтобы люди присоединились к нему и продолжали напоминать россиянам, что им в Крыму не место.



Чествование памяти Решата Аметова / Фото Макса Требухова, LB

Решат – Герой Украины

Леране Хайбуллаева фактически стала пресс-секретарем семьи Аметовых – она освещала в соцсетях информацию о том, как продвигался поиск Решата, о нахождении тела со следами пыток. Кроме того, она рассказывала журналистам об этом.

Более того, она уговаривала на интервью убитую горем жену Решата, ведь понимала, что хоть и трудно, но нужно говорить. Мир должен был знать о том, что случилось. К семье Аметовых приезжали журналисты из Польши, Японии, США и многих других стран.

Я стала, если можно так сказать, пресс-секретарем этой семьи. Потому что интервью жена вообще не давала. Она не могла. Просто морально не могла. Я знала, что надо говорить. Она плачет, говорит: "Я не могу". Я говорю: "Садись, плачь, а я буду говорить". Потому что я просто знала, что надо об этом говорить, чтобы люди знали,

– вспоминает Леране.

Работа не была напрасной, на историю Решата и на нарушение прав украинских граждан, а особенно крымских татар, обратили внимание. Хотя, стоит быть откровенным, что дальше заявлений и резолюций дело не шло.

Решат Аметов навсегда вошел в историю как первая жертва российской агрессии против Украины. А в день его похорон россияне убили прапорщика Сергея Кокурина, который стал первым убитым военным.

Тогда эти трагедии оплакивали в Крыму и всей материковой Украине, но никто и подумать не мог, что россияне убьют еще десятки тысяч наших граждан в течение следующих 10 лет.

В 2017 году указом Президента Украины Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.



Награду Решата получил брат Рефат / Фото Офиса Президента

Россияне скрывают свою ответственность

А как насчет убийц? Камеры зафиксировали похищение Решата и, казалось, убийцы должны были бы уже быть наказаны. Но нет. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовные дела, но отсутствие контроля над оккупированными территориями не позволяет до сих пор наказать виновных. Полиция и прокуратура АР Крым объявили о подозрениях россиянину Евгению Скрипнику, который был главой так называемой "крымской самообороны", и двум его подчиненным – Александру Руденко и Александру Баглюку. Все объявлены в розыск, но Россия их, конечно же, не выдает.

Однако оккупанты также "расследовали" убийство Аметова. В апреле 2014 года гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что якобы так называемая "самооборона" не причастна к похищению, пыткам и убийству Аметова.

В то же время в декабре того же года брат Решата сообщил, что следствие россияне приостановили после допросов причастных к похищению. Мол, у них якобы алиби, поэтому виновных "не смогли найти". И с тех пор расследование никто не возобновлял.

Стоит отметить, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека в докладе в 2016 году классифицировало убийство Аметова как казнь без судебного разбирательства.

Но вернемся к главному подозреваемому в пытках и убийстве Решата Аметова. Речь идет именно о Скрипнике – в то время пенсионера, который служил в десантных войсках России. Именно он возглавил так называемую "самооборону". И что же это за "самооборона", которой руководит пенсионер из Московской области? Он не только руководил оккупантами, но и дружил с террористом Гиркиным-Стрелковым. На момент объявления подозрения прокуратурой АР Крым, вероятно, скрывался на оккупированной территории Донецкой области. Что со Скрипником сейчас – неизвестно.

Евгений Скрипник – подозреваемый в убийстве Решата Аметова / Фото из базы "Миротворец"

Ненависть и страх: почему россияне убили Аметова?

История Решата Аметова вызывает один вопрос – почему? Почему россияне решили, что крымский татарин, который выходит на одиночный молчаливый митинг, является опасным? И почему жестоко убили его?

Это было сочетание страха и ненависти. В отношении крымских татар всегда работала пропаганда. Еще когда в 1944 году их депортировали в Центральную Азию, тамошние люди были напуганы тем, что к ним едут "монстры", какими их изображала советская пропаганда. Когда же они массово возвращались на родину, пропаганда работала иначе – мол, крымские татары приехали отбирать дома и землю. Интересно, что громче всего такие тезисы звучали от тех, кто жил в домах, из которых в одно ужасное утро принудительно выселили именно татар.

Пропаганда работала, и многие, в основном россияне, относились к крымским татарам плохо, с настороженностью и ненавистью. Желание народа развивать свой язык и культуру раздражало их. Поэтому убийцы Решата нашли того, кто будет "отвечать" за это.

Решат Аметов / Фото из соцсетей

Но это не единственная причина, ведь есть еще страх россиян. Это может удивить, ведь чем один человек может запугать тысячи вооруженных "зеленых человечков" и "самообороновцев"? Но и этому есть объяснение.

Очевидно, россияне боялись, что примеру Решата Аметова начнут подражать. С каждым днем на такой молчаливый протест будет выходить все больше людей. И не только крымских татар. И чем больше людей будет протестовать, тем сложнее создать на псевдореферендуме картинку "тотальной поддержки" действий оккупантов. А именно этого хотел Решат, чтобы на центральную площадь выходили люди на мирный и молчаливый протест.

Россияне надеялись, что убийство Аметова запугает всех. Поэтому и его тело не пытались особо спрятать, чтобы все ужаснулись. Испугались. Остановили сопротивление.

Получилось ли у россиян? Очевидно, что нет. Похороны Решата Аметова показали сплоченность крымских татар, особенно на фоне ужасных событий. Дальнейшее сопротивление украинских граждан продолжается уже 10-ый год. Сейчас в рядах ВСУ воюют и крымские татары, для которых, в частности, и Решат Аметов является примером, ведь он погиб как шахид.

Я каждый год переосмысливаю смерть Решата. Он – герой национальный и боец-одиночка. Может ли он быть примером для крымских татар? Для тех воинов крымских татар, которые сейчас служат? Да. Что для них стало мотивацией идти в ВСУ? Я думаю, что некоторые из них, в том числе, шли за Решата,

– отмечает Леране Хайбуллаева.

Сейчас в Крыму действуют движения "Желтая лента" и "Атеш". Активисты тоже не идут на открытую конфронтацию против оккупантов, но делают все для того, чтобы они понимали, что на украинском полуострове им не место.

Так, как это делал и Решат Аметов.