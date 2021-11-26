Решать будет общество, – Зеленский о втором президентском сроке

Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение относительно того, пойдет ли на второй президентский срок. Говорит, что это будет решать общество.

По словам Зеленского, это решение будет связано с поддержкой его личности, а не форматом будущей коалиции.

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Зеленский будет советоваться с семьей

Политик рассказал, что будет общаться с народом и учитывать поддержку.

Тогда только буду думать идти на второй срок или не идти,

– признался президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что решение будет принимать со своей семьей. Глава государства признался, что дети страдают из-за его профессии.

Давление вызовет "обратный эффект"

Президент уверяет, что не собирается бороться за власть. Однако, в случае силового давления на него с целью досрочного прекращения полномочий, будет "обратный эффект".

"Тогда будет ответ, тогда я никуда не пойду, тогда я буду бороться до последнего, как это было впервые, когда я пошел в президенты", – сказал Зеленский.

Предыдущие заявления Зеленского о втором сроке