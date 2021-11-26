Решать будет общество, – Зеленский о втором президентском сроке
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение относительно того, пойдет ли на второй президентский срок. Говорит, что это будет решать общество.
По словам Зеленского, это решение будет связано с поддержкой его личности, а не форматом будущей коалиции.
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Зеленский будет советоваться с семьей
Политик рассказал, что будет общаться с народом и учитывать поддержку.
Тогда только буду думать идти на второй срок или не идти,
– признался президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что решение будет принимать со своей семьей. Глава государства признался, что дети страдают из-за его профессии.
Давление вызовет "обратный эффект"
Президент уверяет, что не собирается бороться за власть. Однако, в случае силового давления на него с целью досрочного прекращения полномочий, будет "обратный эффект".
"Тогда будет ответ, тогда я никуда не пойду, тогда я буду бороться до последнего, как это было впервые, когда я пошел в президенты", – сказал Зеленский.
Предыдущие заявления Зеленского о втором сроке
- Когда в 2019 году Зеленский еще баллотировался в президенты, то уверял, что идет только на 1 срок. Однако постепенно его тезис менялся.
- В июне президент отмечал, что пока не имеет решения о втором сроке, однако "мнение будет за людьми".
- В то же время команда Зеленского поддерживает утверждение о второй каденции. Еще в марте Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" будет просить политика снова идти на пост.
- Уже в октябре 2021 года Зеленский сказал, что пока ко второму сроку не готовится, но настроен выполнить все обещания из предвыборной программы до конца первой каденции.