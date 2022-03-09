Решение Байдена по российским нефти и газу не распространяется на импорт урана для АЭС, – СМИ

Президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти и других энергоносителей. Однако появилась информация, что нет запрета на импорт урана для атомных станций.

СМИ сообщают, что энергетическая отрасль США до сих пор рассчитывает на Россию и ее союзников – Казахстан и Узбекистан. В частности, в получении примерно половины урана, который питает ее атомные электростанции.

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Байден не упомянул об уране

Как подчеркивают, эта отрасль поощряет Белый дом, чтобы он продолжал разрешать импорт урана из России, несмотря на ее вторжение в Украину.

В США нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы восстановить внутреннее производство в Техасе или Вайоминге, если производители ядерной энергии подпишут долгосрочные контракты на поставку,

– говорится в сообщении.

В документе, который обнародовали США о запрете покупки российской нефти, не упоминается об уране.

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