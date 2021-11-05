Решение будет принимать президент, – Жданов о заявлении Генштаба относительно ответа оккупантам

Вооруженные силы и дальше будут использовать ударные беспилотники Bayraktar и на этом не остановятся. В то же время, решение о применении других видов оружия будут согласовывать с президентом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Пока угроза со стороны российских оккупационных войск на Донбассе никуда не исчезла.

Обратите внимание Украинские военные будут увеличивать использование Bayraktar, — Генштаб

Применять оружие или нет – определяет президент Украины, отметил военный эксперт.

Его (президента – 24 канал) решение будет основным в вопросе того, применим ли вооружение, которое не прописано в минских протоколах, или нет. Олег Жданов Военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что с момента вторжения российских войск на территорию Украины существует угроза того, что они могут перейти к наступательным или более активным боевым действиям.

Украина предупредила оккупантов

В минских протоколах записано, что если есть угроза жизни военнослужащих или гражданских лиц, Украина может открывать ответный огонь с целью подавления огневых точек противника. В настоящее время применили только один Bayraktar.

Мы предупредили, что можем применить такое оружие. Больше решений главнокомандующего о применении других видов оружия нет. Олег Жданов Военный эксперт

По словам Олега Жданова, Вооруженные силы и Генеральный штаб готовы и способны вывести на позиции бронетехнику и тяжелое вооружение, чтобы дать достойный отпор российским оккупационным войскам.

Есть штатное оружие подразделений, находящихся на линии расположения. Пока она отведена. На линии разграничения, на первой линии обороны нет ни одной бронированной техники Украины, ни одного вооружения калибра больше 100 миллиметров, отметил эксперт. Все отведено на установленные дистанции.

Если будет приказ президента, верховного главнокомандующего, то они вернут все оружие и ответят уже всем имеющимся оружием,

– объяснил Олег Жданов.

. ВСУ продолжат использовать ударные беспилотники Bayraktar на Донбассе в ответ на атаки боевиков, заявил руководитель Генштаба Сергей Шаптала. Украина продолжает наращивать их количество.

Жданов о заявлении Генштаба: смотрите видео

Использование беспилотника Bayrakar на Донбассе: коротко