Решение ЕС о "зеленом списке" не означает автоматического разрешения на въезд, – МИД

Послы Евросоюза решили добавить Украину в "зеленый список" третьих стран, гражданам которых можно свободно въезжать. Впрочем, в Министерстве иностранных дел отмечают: такое решение ЕС – еще не полная гарантия того, что украинцев будут пускать во все страны.

Дело в том, что решение послов ЕС носит рекомендательный характер. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствовал и такой прогресс в отношении к путешествиям украинских граждан.

Напомним Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз

Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер

14 июля 2021 года Совет ЕС включил Украину в рекомендованный список третьих государств, чьим гражданам можно въезжать с необязательными и несрочными поездками (попросту говоря, с целью туризма – 24 канал).

Дмитрий Кулеба отмечает: это решение полноценно восстанавливает безвиз и свидетельствует, что эпидемическая ситуация в Украине соответствует требованиям ЕС.

Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам в мире, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии,

– заявил Кулеба.

Министр отметил, что решение ЕС является результатом ответственного отношения украинских граждан, соблюдения рекомендаций Минздрава и работы дипломатов.

Впрочем, важно отметить: включение в "зеленый перечень" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов. Каждая отдельная страна принимает конечное решение относительно своих национальных "зеленых перечней" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза по включению Украины в национальные "зеленые перечни".

Въезд в Евросоюз граждан третьих стран

Раз в 2 недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза.

Рекомендация формируется, в частности, на основе 4 факторов:

коэффициента новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней;

количества тестов за 7 дней,

уровня положительных тестов;

наличия более опасных штаммов.

К тому же въезд разрешили гражданам, прошедшим полный курс вакцинации не позднее, чем за 2 недели до поездки.

Украину достаточно длительное время не вносили в список "зеленых стран", несмотря на значительное падение заболеваемости COVID-19. Так, например, во время последнего обновления списка 30 июня ЕС разрешил въезд гражданам 12 стран, в частности Армении и Молдовы. Украину тогда отнесли к "красному списку".