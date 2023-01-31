ЕСПЧ установил временные рамки российской оккупации отдельных частей Донбасса. Суд пришел к выводу, что так называемый "эффективный контроль" над этими территориями Россия начала осуществлять с 11 мая 2014 года, то есть уже после того, как местные пророссийские бандформирования провели псевдореферендумы и провозгласили "независимость". Что означает это историческое решение, сколько еще будет продолжаться борьба против России в Европейском суде по правам человека, 24 Каналу рассказала уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

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Промежуточное решение ЕСПЧ уже называют бесспорной победой Украины, несмотря на то, что в самом судебном процессе еще предстоит два этапа: рассмотрение дела по существу и определение вопросов сатисфакции и компенсаций. В то же время своим решением Европейский суд полностью отрицал сказки россиян о "гражданской войне" в Украине, а также принял жалобы украинской стороны о многочисленных систематических нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

Агрессия началась раньше. Почему суд избрал дату именно 11 мая?

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с решением ЕСПЧ, именно дата условного начала российской агрессии на Востоке. Россия ворвалась на эти территории в марте-апреле 2014 года и начала с захвата административных зданий в Донецкой и Луганской областях, а также установления контроля над некоторыми населенными пунктами с помощью российских диверсионных групп. Впрочем, суд избрал именно 11 мая как тот момент, когда Россия получила так называемый "эффективный контроль" над этими территориями.

11 мая – это дата, которую Европейский суд смог для себя поставить, когда так называемые ЛДНР, которые полностью поддерживались и контролировались Российской Федерацией, провели так называемые "референдумы" и объявили о "независимости". Это не означает, что агрессии не было до этого времени, и это также не означает, что другой период выпадает. В том же предложении, где суд указывает 11 мая, он также отмечает, что Украиной было доказано, что российские военные присутствовали на этих территориях, которые были также оккупированы, по меньшей мере, в апреле 2014 года.

– объясняет уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Европейский суд просто установил 11 мая как точку отсчета, после которой все действия российских военных и их приспешников начинают подпадать под юрисдикцию России.

При этом именно "широкомасштабное развертывание российских войск", согласно заключению ЕСПЧ, произошло не позднее августа 2014 года. Суд постановил, что государство-ответчик, то есть Россия, "оказало значительное влияние на военную стратегию сепаратистов", а также предоставляло им оружие и другое военное оборудование, политическую и экономическую поддержку по меньшей мере до 26 января 2022 года.

Межгосударственных жалоб, которые подавала Украина против России, начиная с 11 мая, а также обращений отдельных граждан в ЕСПЧ было очень много. Когда дело будет доведено до логического конца, отвечать за все преступления на этих территориях в первую очередь будут не псевдоправительства каких-то непонятных республик, а именно Кремль и государство Российская Федерация.

Жалобы Украины на нарушение прав человека сочли приемлемыми

Отдельной победой в этом деле считается именно принятие жалоб Украины о многочисленных нарушениях прав человека со стороны России и ее приспешников на этих территориях. Речь идет о пытках и бесчеловечном обращении, принудительном труде, похищении людей, незаконных арестах, посягательствах на свободу выражения взглядов, а также нарушении права на образование, прав собственности и свободных выборов.

По всем этим пунктам Украина собирала мощную доказательную базу и с 2014 года передавала ее на рассмотрение в ЕСПЧ. До этого уже были отдельные процессы, когда было доказано конкретное нарушение со стороны оккупантов. Впрочем, на этот раз суд установил, что со стороны России существует целая "административная практика" систематических и длительных нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Речь идет не о каких-то конкретных случаях, которые суд рассмотрел, например, один факт похищения человека в мае, еще один факт, условно, убийства в августе. Если говорить именно об административной практике, то говорится о том, что там целая система одних и тех же, подобных, повторяющихся нарушений прав человека, преступлений, и что они подпадают под ответственность Российской Федерации. Это тоже немаловажный факт, не только для ЕСПЧ, но и для других юридических механизмов. Будь то речь о национальных судах, или речь о других международных судах и площадках, которые Украина использует кроме ЕСПЧ,

– подчеркивает Маргарита Сокоренко.

В то же время, такое решение ЕСПЧ является очень мощным аргументом и на политическом уровне. Теперь во время общения с международными партнерами Украины будут приниматься во внимание не только слова представителей нашего государства и те доказательства, которые они могли предоставить в качестве примеров преступных действий России против Украины здесь и сейчас. Теперь такие обвинения будут иметь глубокую юридическую основу. Впрочем, пока ЕСПЧ не установил факты этих нарушений как "окончательно доказанные", хотя промежуточное решение суда все равно имеет достаточное значение, особенно для других производств Украины против России, как по преступлениям геноцида, так и по признанию России государством спонсором терроризма.

Большим плюсом для других производств является то, что суд действительно признал приемлемыми, то есть простыми словами, что есть все основания говорить, что есть ответственность России за эти нарушения прав человека. Оно будет иметь свое влияние, опосредованное, и на другие производства. При этом ЕСПЧ не рассматривает преступления геноцида, но следует понимать, что те нарушения прав человека, с которыми работает Европейский суд, являются также составляющими преступления геноцида. Соответственно, выводы ЕСПЧ и решения, которые он принимает по рассматриваемым делам, они также будут иметь влияние для тех производств, где рассматривается вопрос преступления геноцида и тех вопросов, связанных с терроризмом,

– Маргарита Сокоренко.



Команда Украины в ЕСПЧ одержала победу / фото с фейсбук-страницы Маргариты Сокоренко

Обратите внимание! Нидерланды присоединились к делу Украины против России и помогли нам с доказательствами, которые специальная следственная группа собирала для дела по сбитию малазийского Boeing MH-17 в небе над Донбассом. По делу MH-17 окружной суд в Гааге уже вынес приговор, в котором признали виновными в катастрофе трех россиян и одного украинца.



При этом причастным к сбитию самолета признали и кадрового офицера российского ГУР Игоря Стрелкова-Гиркина, что в очередной раз доказывает использование Россией своих военных офицеров в конфликте на востоке Украины. Но при этом не только Украина выиграла от присоединения Нидерландов к делу против России. Это было решение равно выгодное всем сторонам.

По словам уполномоченного по делам ЕСПЧ, Нидерландам не нужно было проходить длительное рассмотрение приемлемости, которое мы проходили с 2014 года. Потому что с тех пор основную часть доказательств и аргументов Украина уже представила, то есть те, которые имели значение для рассмотрения иска Нидерландов о приемлемости. Украина же, со своей стороны, получила от Нидерландов те доказательства, которые они представляли в своей части именно по расследованию сбития самолета, и в результате они также дали документы к материалам совместной следственной группы, что, во-первых, усилило и подтвердило наши аргументы. а во-вторых, усилило украинскую позицию.

Украина рисковала не получить такого положительного решения ЕСПЧ

Россия как государство, которое за 30 лет после развала Советского Союза совершило немало преступлений против соседних стран, имеет целый багаж межгосударственных жалоб и исков. Впрочем, не все они имеют такие положительные решения, иногда россиянам удается играть на определенных промахах в работе международных судов.

К примеру, по делу "Грузия против России-2", Европейский суд вообще отказался рассматривать период, когда Российская Федерация вела против Грузии горячую войну 2008 года. Мотивировали это тем, что собирать доказательства в ходе активных боевых действий крайне сложно, а значит и доказать кто именно виноват в том или ином преступлении практически невозможно.



Украина также могла столкнуться с такой проблемой, однако нашим представителям удалось доказать суду, что обходить обстрелы гражданских объектов, в какой период они бы не происходили, фактически противоречит вынесению справедливого решения.

У нас действительно есть часть межгосударственного дела, касающаяся обстрелов Россией гражданских объектов, и Европейский суд не отклонил эту часть жалоб. Он указал, что, учитывая обстоятельства, этот вопрос требует длительного изучения доказательной базы, которая будет предоставляться Украиной, то есть с учетом того, что мы уже представляли. Мы достаточно сильную доказательную базу подали в этой части жалобы, чтобы объяснить суду, что пока одно государство обстреливает другое, нельзя взять и изъять ситуацию из правового регулирования. Это также посодействовало тому, что Европейский суд не отклонил автоматически наши жалобы после решения по делу "Грузия против России-2", а указал, что нужно еще дополнительно исследовать доказательства и конкретные обстоятельства, о которых мы будем рассказывать дальше,

– Маргарита Скоренко.

Россия пыталась обвинить Украину в своих преступлениях

Рассмотрение дела "Украина против России" длилось с 2014 года. Россия как государство-ответчик имела собственные аргументы и видение всех событий на Донбассе. В целом позиция России идеально коррелируется с их пропагандистской мантрой, которую они продвигают годами. Все это время Россия пыталась обвинить Украину во всех преступлениях, которые она совершала на Донбассе.

То есть россияне пытались доказать суду, что "их военных там вообще нет, а в Украине в это время разгорелась гражданская война". Любая поддержка местных коллаборантов оружием, конечно же, отрицалась. Россия утверждала, что "ВСУ на Донбассе воюют против мирного населения, которое не соглашается с политикой Киева". В конце концов именно эти тезисы годами повторяла российская пропаганда, а также пророссийские политики и их приспешники в Украине.

Они участвовали, они предоставляли свою позицию, они, конечно, отрицали все, что подавала Украина и Нидерланды. В общем, их общая позиция заключалась в том, что дело политическое и что это способ перевести на Россию преступления, якобы совершаемые Вооруженными силами Украины, воюющими против мирного населения. Они до последнего повторяли свои тезисы о "гражданской войне",

– напоминает Маргарита Сокоренко.

Впрочем, после промежуточного решения ЕСПЧ, которое, скорее всего, не изменится и после рассмотрения дела по существу, продолжающееся российское вранье потеряло всякую актуальность. И даже причины так называемой "специальной военной операции", которую Путин объявил 24 февраля, тоже не имеют никакого смысла, ведь если кто-то и виноват в "геноциде жителей Донбасса", то именно Россия, которая и разожгла конфликт, теперь уже официально.

Обратите внимание! Российскую Федерацию изгнали из Совета Европы, то есть "Конвенция о правах человека" на нее больше не распространяется. Вместе с тем, даже если бы этого не произошло, изменения в российскую Конституцию, которые провел Кремль накануне войны, имеют также отдельный пункт о том, что решения международных судов больше не являются весомыми для России, следовательно, выполнять их она, скорее всего, не будет.

Смогут ли украинцы получить компенсации от России?

Агрессия Россия, начиная с 2014 года, повлекла потери не только для Украины как государства, а также и для украинских граждан. Кто-то потерял близких, кто-то имущество или свой бизнес. Окончательное решение ЕСПЧ установит, что именно на Российской Федерации лежит вина в этих преступлениях поэтому личные жалобы людей и вопросы компенсаций становятся все более актуальными.

В то же время не стоит рассчитывать, что Россия вообще будет принимать во внимание решение ЕСПЧ, ведь оно рекомендательное, то есть не обязательное для выполнения. Конечно, можно представить, что в России сменится власть, которая, в конце концов, сама будет готова пойти на выплату компенсаций пострадавшим. Впрочем, такой вариант очень оптимистичен, а на самом деле Россия продолжит рассказывать, что решение Европейского суда является политически мотивированным, а следовательно, выполнять его она не будет. Однако подавать иски на компенсации украинцам нужно обязательно, считают представители Украины в ЕСПЧ.

Люди не только могут это делать, они должны это делать. Я бы это сформулировала. Все понимают, что надеяться, что Россия сама возьмет и выполнит решение Европейского суда, сильно не стоит. Мы работаем параллельно и создаем компенсационный механизм, который будет постепенно внедряться. Также в его работе будут иметь значение и решения Европейского суда по правам человека,

– Маргарита Скоренко.

Несмотря на то, что решения ЕСПЧ не обязательны к исполнению, они все же имеют большое значение для общего представления мира о России как государстве, совершающем немотивированную агрессию. Прямо сейчас правительства в ЕС и США рассматривают вопрос о судьбе конфискованных российских активов, которые должны пойти на возмещение ущерба, нанесенного Российской Федерацией Украине и ее гражданам.

Подобные решения, как в ЕСПЧ, являются лишь одной из частей общих усилий по привлечению России к ответственности за свои преступления. Мир осознает, что Российская Федерация, по крайней мере, в сегодняшнем ее виде, никогда сама не пойдет на компенсацию всех убытков, так что нарабатываются специальные юридические механизмы, которые позволили бы заставить Россию осуществлять эти выплаты, несмотря на мнение ее политического руководства.

Украина сегодня одерживает победу над Россией не только на поле боя, но и в политической и юридической плоскости. Наказание для Российской Федерации и тех людей, которые принимали преступные решения против Украины и ее граждан, лишь вопрос времени, а такие решения ЕСПЧ являются лишь очередным шагом к полному восстановлению справедливости.