Решение, которого давно ждали: в Южной Корее могут запретить употреблять мясо собак

В Южной Корее могут наконец запретить употреблять мясо собак. Это связано с дискуссиями о противоречивой практике и ростом осведомленности о правах животных.

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Однако это явление в 2021 году не такое распространенное, как раньше.

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Мясо собаки потребляют преимущественно пожилые люди. Его также подают в некоторых ресторанах и продают на определенных рынках.

Премьер-министр Ким Бу-Кюм проинформировал об обязательной системе регистрации собак. На брифинге он подчеркнул, что пришло время тщательно подумать о введении запрета на собачье мясо.

Почему запрет – политический пиар

Ранее несколько кандидатов в президенты пообещали запретить собачье мясо. Это могло бы помочь повысить свою популярность и политические рейтинги.

Например Ли Чжэ Мэн, губернатор провинции Кенги и ведущий претендент на пост президента, пообещал требовать запрета путем социального консенсуса.

Правозащитные группы призвали Южную Корею закрыть рестораны и рынки, где продается мясо собак.

Однако Юн Сок-юль, лидер оппозиции, убежден, что это вопрос личного выбора людей.

Как люди относятся к запрету

Группа Защиты Животных Aware провела опрос среди населения Южной Кореи по запрету. 78% респондентов считают, что производство и продажа мяса собак и кошек должны быть запрещены.

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Однако другой опрос от Realmeter показал, что люди разделились относительно того, должно ли правительство запретить есть собачье мясо. 59% поддерживали законные ограничения убийства собак для потребления людьми.