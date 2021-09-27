Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Однак це явище у 2021 році не таке поширене як раніше.

До теми В Північній Кореї заборонили тримати вдома собак: тварин пустять на м'ясо, – ЗМІ

М'ясо собаки споживають переважно люди похилого віку. Його також подають у деяких ресторанах і продають на певних ринках.

Прем'єр-міністр Кім Бу-Кюм поінформував про обов'язкову систему реєстрації собак. На брифінгу він наголосив, що настав час ретельно подумати про введення заборони на собаче м'ясо.

Зверніть увагу! Правозахисні групи закликали Південну Корею закрити ресторани та ринки, де продається м'ясо собак.

Чому заборона – політичний піар

Раніше кілька кандидатів у президенти пообіцяли заборонити собаче м'ясо. Це могло б допомогти підвищити свою популярність і політичні рейтинги.

Наприклад Лі Чже Мен, губернатор провінції Кенгі і провідний претендент на пост президента, пообіцяв вимагати заборони шляхом соціального консенсусу.

Натомість Юн Сок-юль, лідер опозиції, переконаний, що це питання особистого вибору людей.

Як люди ставляться до заборони

Група захисту тварин Aware провела опитування серед населення Південної Кореї щодо заборони. 78% респондентів вважають, що виробництво та продаж м'яса собак та котів мають бути заборонені.

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Однак інше опитування від Realmeter показало, що люди розділилися щодо того, чи має уряд заборонити їсти собаче м'ясо. 59% підтримували законні обмеження вбивства собак для споживання людьми.