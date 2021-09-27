Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Однак це явище у 2021 році не таке поширене як раніше.
До теми В Північній Кореї заборонили тримати вдома собак: тварин пустять на м'ясо, – ЗМІ
М'ясо собаки споживають переважно люди похилого віку. Його також подають у деяких ресторанах і продають на певних ринках.
Прем'єр-міністр Кім Бу-Кюм поінформував про обов'язкову систему реєстрації собак. На брифінгу він наголосив, що настав час ретельно подумати про введення заборони на собаче м'ясо.
Чому заборона – політичний піар
Раніше кілька кандидатів у президенти пообіцяли заборонити собаче м'ясо. Це могло б допомогти підвищити свою популярність і політичні рейтинги.
- Наприклад Лі Чже Мен, губернатор провінції Кенгі і провідний претендент на пост президента, пообіцяв вимагати заборони шляхом соціального консенсусу.
- Натомість Юн Сок-юль, лідер опозиції, переконаний, що це питання особистого вибору людей.
Як люди ставляться до заборони
Група захисту тварин Aware провела опитування серед населення Південної Кореї щодо заборони. 78% респондентів вважають, що виробництво та продаж м'яса собак та котів мають бути заборонені.
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Однак інше опитування від Realmeter показало, що люди розділилися щодо того, чи має уряд заборонити їсти собаче м'ясо. 59% підтримували законні обмеження вбивства собак для споживання людьми.