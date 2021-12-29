Решение о военной акции было принято, – Пионтковский об угрозах России
Источник:24 канал
Угроза России по отношению к Украине активно обостряется. В Кремле уже приняли решение по ситуации на Донбассе.
Речь идет о военной акции. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Вероятно, будут обстрелы
По его словам, не следует ожидать масштабного наступления вглубь Украины. В то же время, на Востоке, скорее всего, будут новые обстрелы.
Все, что сейчас происходит… Думаю, что решение было принято о военной акции,
– подчеркнул Пионтковский.
Он пояснил, что в США начнутся дискуссии о подготовке санкций, вторжении России, перемирии.
Пионтковский: У Путина нет заготовки
Пионтковский считает, что Джо Байдену следует поговорить с Путиным по поводу ракет. Мол, все нужно фиксировать на бумаге и напомнить о договоре по запрету ракет средней дальности. Байдену следует отметить, что он готов пойти на встречу.Справка. В 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор в Вашингтоне. Согласно документу стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты средней дальности. В 2019 году Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения, потому что Россия нарушала условия.
Российский публицист считает, что этих ракет не будет не только в Украине, но вообще нигде. В то же время, президент США может показать готовность американцев. "У Путина на это нет заготовки. Поэтому непонятно, что он будет делать", – заметил Пионтковский.
Полный эфир с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Главное о ситуации на Донбассе
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- По информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, возле украинских границ находятся более 120 тысяч российских военных.