Соответствующий комитет Верховной Рады Украины официально поддержал назначение Корецкого на должность премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Это решение стало первым официальным этапом в процедуре утверждения нового главы Кабинета министров.

Какими будут следующие шаги парламента?

Согласно обнародованной информации, парламентарии подробно рассмотрели представленную кандидатуру и вынесли положительное заключение. Это решение позволяет вынести вопрос о назначении нового главы правительства непосредственно на рассмотрение сессионного зала.