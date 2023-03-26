Решение Путина по ядерному оружию в Беларуси еще больше усиливает напряженность, – МИД Польши
Источник:RMF 24
Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Белоруссии. В МИД Польши назвали это намерение шагом к дальнейшему втягиванию Минска в военную машину Кремля.
Об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина. Также решение России было прокомментировано в Германии.
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Польша осуждает решение Путина
По словам Ясины, в Польше считают, что решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Белоруссии еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины.
Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины.
– заметил представитель польского дипведомства.
Он добавил, что это создает риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия.
"Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша", - подчеркнул Ясина.
Следует отметить, что представитель польского МИД воздержался от ответа на вопрос о том, рассмотрит ли его страна возможность присоединения к программе НАТО по распределению тактического ядерного оружия.
"Польша делает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но такие заявления не будут звучать из уст пресс-секретаря", – заявил Ясина.
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Правительство Германии также раскритиковало решение Путина
Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси вызвало критику и обвинения со стороны правительства Германии. В ведомстве заявили о "дальнейшей попытке ядерного запугивания" со стороны России.
Кроме того, в министерстве раскритиковали аргумент Путина о том, что, мол, США размещают свое ядерное оружие в ряде стран Европы.
"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", – говорится в сообщении МИД Германии.
В Берлине добавили, что Беларусь на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия.Обратите внимание! 25 марта Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для которого должны подготовить к июлю. Кремлевский диктатор утверждает, что Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а только размещает свое оружие на его территории.