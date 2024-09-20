Решения должны произойти с октября по декабрь, – Зеленский о плане победы

Украина полностью подготовила план победы. Он рассчитан на скорые решения наших партеров.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен. Президент отметил, что решения зависят от Байдена, передает 24 Канал.

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План победы Украины

Украинский лидер отметил, что все детали будет обсуждать с президентом США, ведь решение по плану победы преимущественно зависит именно от него.

Также от других союзников, но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, очень надеется, что Байден поддержит этот план. Также глава нашего государства отметил, что весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров.

План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря. И не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда, мы считаем, что план сработает,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Накануне в ОП сообщили, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит США. В частности, выступит на Генассамблее ООН, проведет встречу с Джо Байденом. Также президент планирует встречи с Камалой Харрис и Дональдом Трампом.