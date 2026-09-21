Решения найдутся, мы готовы работать над этим, – Зеленский о призыве Трампа к завершению войны

Владимир Зеленский отреагировал на призыв Дональда Трампа прекратить войну России против Украины. Украина готова к деэскалации при условии, что Россия не будет проводить атаки по ее энергетике, критической инфраструктуре и экспорту продовольствия.

Об этом 21 сентября президент Украины написал в социальной сети X.

Реакция Зеленского

Зеленский отметил, что последствия войны сразу были масштабными. Вторжение России приводит к гибели людей, разрушению страны, угрозе продовольствия, энергетическим вызовам и быстрому развитию технологий.

По словам президента, каждая новая неделя войны создает все больше проблем.

С первой же минуты Украина стремилась к миру. Мы уже выдвинули десятки дипломатических предложений относительно того, как достойно завершить эту войну, обеспечить безопасность и предотвратить новые российские вторжения. В настоящее время продолжается диалог с президентом Трампом и США,

– заявил украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, стороны рассматривают идеи для приближения мира, в частности, возможность начать с шагов для деэскалации.

"Решения возможны", – подчеркнул глава государства. Он заверил, что Украина готова работать над этим и поднимет этот вопрос на полях Генассамблеи ООН, которая стартует 22 сентября в Нью-Йорке.

Характер войны сейчас таков, что агрессор также несет потери. Технологии делают это вероятным. Сила руководства стран может и должна обеспечить деэскалацию, безопасность и мир,

– резюмировал Зеленский.

Напомним, президент США призвал прекратить "бессмысленную и бесконечную" войну в Украине, от которой "страдает весь мир". По его словам, ежемесячно в результате боевых действий погибает 25 тысяч человек, в том числе военных.

При этом Россия, как заявляет Трамп, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны.