Решения о безопасности Украины будут приниматься только с ней самой, – Кулеба
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с руководителем европейской дипломатии Жозепом Борелем. В ходе разговора глава МИД подчеркнул, что вопрос безопасности нашей страны без ее представителей невозможно.
Переговоры Дмитрия Кулебы и Жозепа Борреля прошли по телефону. Среди тем обсуждения – безопасность Украины и Европы.
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Результаты разговора
Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с Жозепом Боррелем они пришли к общему заключению касательно безопасности в Украине и Европе.
Глава МИД Украины подчеркнул, что вопросы безопасности Украины нельзя решать без нашего государства, равно как и вопросы безопасности Европы без Евросоюза.
Мы оба согласились с ключевым принципом: решения касательно безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения касательно безопасности Европы в целом при участии ЕС,
– заявил Кулеба.
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