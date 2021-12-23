Решения о безопасности Украины будут приниматься только с ней самой, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с руководителем европейской дипломатии Жозепом Борелем. В ходе разговора глава МИД подчеркнул, что вопрос безопасности нашей страны без ее представителей невозможно.

Переговоры Дмитрия Кулебы и Жозепа Борреля прошли по телефону. Среди тем обсуждения – безопасность Украины и Европы.

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Результаты разговора

Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с Жозепом Боррелем они пришли к общему заключению касательно безопасности в Украине и Европе.

Глава МИД Украины подчеркнул, что вопросы безопасности Украины нельзя решать без нашего государства, равно как и вопросы безопасности Европы без Евросоюза.

Мы оба согласились с ключевым принципом: решения касательно безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения касательно безопасности Европы в целом при участии ЕС,

– заявил Кулеба.

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