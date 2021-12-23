Переговори Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля відбулися телефоном. Серед тем обговорення – безпека України та Європи.

Зверніть увагу США, очевидно, не погодяться на "гарантії безпеки" від Росії, – Білий дім

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