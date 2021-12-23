Переговори Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля відбулися телефоном. Серед тем обговорення – безпека України та Європи.
Зверніть увагу США, очевидно, не погодяться на "гарантії безпеки" від Росії, – Білий дім
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Під час розмови глава МЗС наголосив, що питання безпеки нашої країни без її представників неможливо.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Переговори Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля відбулися телефоном. Серед тем обговорення – безпека України та Європи.
Зверніть увагу США, очевидно, не погодяться на "гарантії безпеки" від Росії, – Білий дім
Доповнюємо новину…