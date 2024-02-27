Решения судов по делам Лагуна уменьшают шанс вернуть государству многомиллиардный долг

Суды города Киева с 2023 года рассматривают три уголовных дела против экс-владельца "Дельта банка". Суммарный объем ущерба государству, причиненного в результате присвоения имущества, вывода средств и неуплаты налогов, к которому может быть причастен Николай Лагун, только в рамках этих дел достигает 1 миллиарда 700 миллионов гривен.

Если его вину докажут, экс-банкиру грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений.

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Впрочем, как отмечает издание, ни одно из этих дел не движется с места. Как показано в расследовании журналистов Апостроф TV, причины заключаются в отсутствии Николая Лагуна в Украине и решениях судей.

В одном из уголовных дел, в котором речь идет о почти 1 миллиарде денег НБУ, Шевченковский суд города Киева остановил производство и объявил Николая Лагуна в розыск. Другие два дела усилиями адвокатов и постановлениями Киевского апелляционного суда были переданы в Печерский суд.

По словам прокурора по делу А.Грека, это препятствует эффективному правосудию, поскольку 99% судей Печерского суда не могут рассматривать дело. С 2015 года, когда было открыто производство в отношении Николая Лагуна, все эти судьи уже участвовали в производстве № 12015160160000210, поэтому не могут быть судьями,

– отмечается в публикации.

Таким образом, несмотря на то, что, по словам Грека, дела находятся на контроле у Генпрокурора и Президента, судебные заседания могут растянуться на годы.

"Сам Николай Лагун пытается объявить себя банкротом и списать 7 миллиардов гривен долгов перед НБУ, "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком", – отмечают журналисты.

Фиктивное банкротство: смотрите видео

Хозяйственный суд города Киева отказал адвокатам Николая Лагуна в открытии дела. Одним из оснований отказа стало отсутствие экс-банкира в Украине и объявление его в розыск. Но адвокаты Николая Лагуна в деле о банкротстве настаивают, что Николая Лагуна никто в розыск не объявлял и он в Украине. Журналистское расследование опровергает эти утверждения адвокатов.

28 февраля 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд должен вынести решение о банкротстве Николая Лагуна.