Решили утопить город в дерьме, – мэрия Мариуполя о попытке оккупантов запустить водоснабжение

Российские оккупанты анонсировали тестовый запуск воды в разбомбленный Мариуполь. Хотят запустить насосную станцию в селе Старый Крым.

Захватчики рассказывают, что воды хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек. Об этом сообщил советник мэра Маируполя Петр Анрющенко.

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По словам Андрющенко, технически можно запустить насосную станцию, если к ней протащили электричество из Никольского района. Однако подача воды без применения других насосных станций внутри города невозможна. Поэтому водоснабжение как такового не будет.

Возникнет переполнение канализации

Чиновник отметил, что такие попытки оккупантов приведут к подтоплению на участках прорыва и переполнению не работающей канализационной системы, даже не планируют ее запуск.

Не сложно просчитать, к чему это приведет. Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме буквально,

– подчеркнул Андрющенко.

Также он обратил внимание на последствия подобных действий. Наибольшие риски состоят в стремительном росте инфекционных заболеваний и смертности. Хотя он предположил, что это вполне может являться частью плана россиян.

Не следует пить эту воду

В заключение Андрющенко предупредил мариупольцев, если вода появится, ее можно использовать только технически. Количество хлора при отсутствии технологии, с учетом двухмесячного простоя системы, может быть смертельным.

Поэтому нужно позаботиться о себе и передать эту информацию близким.

Издевательство над мариупольцами

В мэрии предупредили, что более 10 тысяч украинцев, которые до сих пор остаются в Мариуполе, до конца 2022 могут умереть от болезней и невыносимых условий.

Люди уже третий месяц живут в полной антисанитарии. У них плохое питание, нет возможности стирать вещи, отсутствует медицинская помощь, а также есть психологическое состояние стресса. Это все ведет к резкому понижению иммунитета. На месте эксгумированных погибших во дворах многоэтажек появляются новые могилы.

Кроме того, россияне продолжают безжалостно обстреливать территорию завода "Азовсталь", где остаются заблокированными украинские бойцы. В частности, полтысячи раненых.

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