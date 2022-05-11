Загарбники розповідають, мовляв, води вистачить приватному сектору та першим поверхам багатоповерхівок. Про це повідомив радник мера Маіруполя Петро Анрющенко.

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За словами Андрющенка, технічно можливо запустити насосну станцію, якщо до неї протягнули електрику з Нікольського району. Однак подача води без застосування інших насосних станцій в середні міста неможлива. Тому водопостачання як такого не буде.

Виникне переповнення каналізації

Чиновник зазначив, що такі спроби окупантів призведуть до підтоплення на ділянках прориву та переповнення каналізаційної системи, яка не працює і навіть не планують її запуск.

Не складно прорахувати, до чого це призведе. Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні буквально,

– наголосив Андрющенко.

Також він звернув увагу на наслідки таких дій. Найбільші ризики полягають у стрімкому зростанні інфекційних захворювань та смертності. Хоча він припустив, що це цілком може бути частиною плану росіян.

Не слід пити цю воду

Насамкінець Андрющенко попередив маріупольців, якщо вода з'явиться, її можна використовувати лише технічно. Кількість хлору при відсутності технології, з урахуванням двомісячного простою системи, може бути смертельною.

Тому треба попіклуватись про себе й переказати цю інформацію близьким.

Знущання з маріупольців

У мерії попередили, що понад 10 тисяч українців, які досі залишаються в Маріуполі, до кінця 2022 року можуть померти від хвороб та нестерпних умов.

Люди вже третій місяць живуть в повній антисанітарії. У них погане харчування, немає можливості прати речі, відсутність медичної допомоги, а також психологічний стан стресу. Це все веде до різкого зниження імунітету. На місці ексгумованих загиблих у дворах багатоповерхівок з'являються нові могили.

Крім того, росіяни продовжують безжально обстрілювати територію заводу "Азовсталь", де залишаються заблокованими українські бійці. Зокрема, пів тисячі поранених.

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