Есть рецепт, как наконец-то решить проблему с Закарпатьем и Венгрией

Власти Венгрии в очередной раз заявили, что будут блокировать евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема закарпатских венгров. Что ж, если они так настаивают на этом, предлагаю наконец-то действительно взяться за решение этой проблемы. Сейчас для этого как раз хорошая возможность.

На Закарпатье следует строить жилье для переселенцев

Решение действительно очевидно – на Закарпатье необходимо развернуть строительство жилья для военных и для переселенцев, которые потеряли дома в связи с войной и оккупацией. Также нужно помочь переехать туда бизнесу. Особенно – в города и общины, где есть значительный процент венгерского населения.

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Таким образом, этнический состав региона изменится, но при этом ничьи права не будут нарушены. Ведь никакого нарушения в том, чтобы строить жилье для своих граждан, пострадавших от войны, нет.

Не все захотят переезжать на Закарпатье, но всем и не нужно. Вот в Берегово сейчас проживают 25 тысяч человек. Только 10–15 тысяч переселенцев сменят город. Для государства построить жилье на такое количество людей не проблема даже сейчас, когда с деньгами не очень.

Думаю, 10–15 тысяч человек, которые согласились бы получить жилье на Закарпатье и переехать туда, найти несложно. Только из жителей бывшего Бахмута наверняка наберется несколько тысяч.

Проблему рабочих мест тоже можно решить. В настоящее время с Востока многие производства переезжают в западные области. Безопасный город возле границы с ЕС – оптимальное место для релокации бизнеса.

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Самое безопасное место в Украине

Закарпатье – вообще очень недооцененный край. Регион под боком у ЕС. Красивый климат, природа, достопримечательности. Сейчас – самое безопасное место в Украине. При этом в Ужгороде до сих пор живет всего 112 тысяч человек. Самый маленький областной центр. Уверен, что при должном уровне поддержки со стороны государства он мог бы легко увеличиться до 300 тысяч. Население всей области – соответственно тысяч на 700–800.

Если у венгерского правительства возникнут какие-то претензии или вопросы – направить их они смогут своему партнеру Владимиру Путину, который сделал миллионы украинцев беженцами и лишил жилья.