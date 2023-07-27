Как решить проблему с заграничными отдыхами нардепов в войну

Мы решаем не те проблемы, которые есть, а те, которые понимаем. Примеры есть каждый день. Вот и снова.

Командировочную систему нужно усовершенствовать

Есть проблема: отдельные народные депутаты злоупотребляют поездками за границу на отдых.

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Возможное решение: усовершенствовать систему командировок, чтобы не давала сбоев, а депутатам объяснить, чтобы не пытались ее сломать.

Ведь есть десятки депутатов, реально вовлеченных в дипломатические процессы. У нас дипломатия – важнейшая часть войны, в которую вовлечены министры, члены парламента, художники, предприниматели, ученые, публичные интеллектуалы и т.д.

Это проблема, которую мы имеем, и ее возможное решение.

Вместо этого понимаем: депутаты ездят, а должны сидеть дома и работать. Решение: будем выпускать по звонку. Другими словами, институт, который работает с недостатками, вместо улучшать просто отменяем, заменяя решения одного человека. И так каждый день во всем.

Напомню: в войне побеждает та сторона, руководство которой способно решать более сложные управленческие задачи. Где взять деньги, оружие и людей для победы – это управленческие задачи. Надо увеличивать способность институтов, а не уменьшать. Строить институты, а не разрушать.

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Для этого необходимо сложное долгосрочное мышление, компетентные люди, способность им делегировать и доверять. Способность управлять процессами, а не людьми, что умеет каждый владелец малого бизнеса, переживший стадию жизненного цикла "Давай-давай". "Синяя" культура правил и систем, а не "красная" культура указаний и поручений.

Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией.