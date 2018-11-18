14:24
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      "Решительно отстаивать интересы": в Германии отреагировали на идею о совместной армии ЕС

      11 Читати новину українською
      Совместная армия ЕС нужна на случай кризисов, – министр обороны Германии
      Совместная армия ЕС нужна на случай кризисов, – министр обороны Германии / Фото из открытых источников

      Общеевропейскую армию нужно создать на случай возникновения серьезных кризисов. Однако совместная армия ЕС не будет конкурировать с НАТО.

      Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, пишет Funke.

      Читайте также: Не быть вассалами США: Макрон сделал новое резкое заявление, почему Европе нужна единая армия

      Так, министр считает, еще армия европейцев требует не только совместных тренировок и хорошего обеспечения. По словам Ляен, она должна решительно отстаивать интересы в случае возникновения кризисов.

      Мы, политики, должны так организовать и модернизировать наши структуры принятия решений, чтобы Европа могла действовать быстро в вопросе возможного участия в военных антикризисных операциях,
      – подчеркнула она.

      При этом немецкий министр считает, что совместная армия ЕС не создаст конкуренцию НАТО.

      Кроме этого, министр добавила, что в следующем году бюджет немецких вооруженных сил возрастет на 12 процентов.

      Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".

      Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.

      Теги: Евросоюз Новости политики Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сегодня , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 65
      Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сегодня , 13:00 Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 150
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сегодня , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 108
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2285
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 782
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Саакашвили пообещал вернуться в большую политику
       6 мая , 14:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук