"Решительно отстаивать интересы": в Германии отреагировали на идею о совместной армии ЕС

Общеевропейскую армию нужно создать на случай возникновения серьезных кризисов. Однако совместная армия ЕС не будет конкурировать с НАТО.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, пишет Funke.

Читайте также: Не быть вассалами США: Макрон сделал новое резкое заявление, почему Европе нужна единая армия

Так, министр считает, еще армия европейцев требует не только совместных тренировок и хорошего обеспечения. По словам Ляен, она должна решительно отстаивать интересы в случае возникновения кризисов.

Мы, политики, должны так организовать и модернизировать наши структуры принятия решений, чтобы Европа могла действовать быстро в вопросе возможного участия в военных антикризисных операциях,

– подчеркнула она.

При этом немецкий министр считает, что совместная армия ЕС не создаст конкуренцию НАТО.

Кроме этого, министр добавила, что в следующем году бюджет немецких вооруженных сил возрастет на 12 процентов.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.



Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".



Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.