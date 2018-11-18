"Рішуче відстоювати інтереси": у Німеччині відреагували на ідею щодо спільної армії ЄС

Загальноєвропейську армію потрібно створити на випадок виникнення серйозних криз. Однак спільна армія ЄС не конкуруватиме із НАТО.

Про це міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, пише Funke.

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Так, міністр вважає, ще армія європейців потребує не лише спільних тренувань та хорошого забезпечення. За словами Ляєн, вона повинна рішуче відстоювати інтереси у разі виникнення криз.

Ми, політики, маємо так організувати та модернізувати наші структури прийняття рішень, щоби Європа могла швидко діяти в питанні можливої участі у військових антикризових операціях,

– наголосила вона.

При цьому німецький міністр вважає, що спільна армія ЄС не створить конкуренції НАТО.

Окрім цього, міністр додала, що наступного року бюджет німецьких збройних сил зросте на 12 відсотків.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю та США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.



Зі свого боку, президент США Дональд Трамп різко розкритикував таку пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши її "дуже образливою".



Згодом Макрон пояснив, що забезпечення безпеки Європи винятково з боку США є несправедливим. За словами лідера Франції, Європа багато що повинна робити сама.