Решительный ответ Путину: партия Меркель выступила за предоставление Украине оружия

В политсиле Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) выступили за поставку оружия для Украины. Это должно стать решительным ответом президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил немецкий политик Фридрих Мерц. По всей вероятности, именно он вскоре займет должность лидера ХДС.

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Путину нужно дать "четкий и решительный ответ"

По словам Мерца, учитывая новую возможную угрозу для Украины со стороны России, запрос Киева на поставку вооружения является "бесспорно приемлемым".

Запросы Украины на такое оружие, без сомнения, приемлемы, учитывая массовое размещение войск российской армией на ее восточной границе,

– отметил немецкий политик.

Поэтому, добавляет он, Путину нужно дать "четкий и решительный ответ". Собственно, таким ответом может стать предоставление Украине необходимого вооружения для противостояния угрозе.

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Угроза полномасштабного вторжения России в Украину: главное

Еще с осени 2021 года в западных СМИ сообщали об угрозе российского полномасштабного наступления уже этой зимой. Эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны.

НАТО и ЕС неоднократно выражали обеспокоенность по поводу действий Кремля и пригрозили России последствиями в случае агрессии.

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения вопросы членства Украины в НАТО начали обсуждать активнее. В то же время Россия направила США письмо с требованиями "гарантий безопасности", среди которых – запрет Украине вступать в Альянс.

В НАТО уже успели заявить, что в случае полномасштабной агрессии Кремля принцип коллективной обороны Альянса на нашу страну не распространится, потому что мы не являемся членом организации.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных.

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