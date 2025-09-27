Чувашская Республика расположена в Поволжье. Об этом рассказывает 24 Канал.

Насколько далеко находится Чувашия от Украины?

Регион с центом в городе Чебоксары известен как "срединная земля" России с древней историей сосуществования славянских, тюркских и финно-угорских народов.

Заметьте! Именно эта республика была под эффективными ударами БПЛА ночью 27 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что беспилотный удар повредил нефтеперекачивающую станцию. Он отметил, что повреждения якобы незначительные, однако объект приостановил работу.

Экономика Чувашии базируется на промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, в частности важную роль играет гидроэлектростанции на Волге.

Расстояние от Украины до Чувашской Республики составляет около 960 километров.

Где расположена Чувашия: смотрите на карте

Площадь республики составляет около 18 300 квадратных километров.

Кстати, подобный случай атак дронов в Чувашии произошел 9 марта 2025 года, впервые с начала российско-украинской войны, беспилотники атаковали регион, поразив нефтебазу в Чебоксарах, в частности комбинат "Буревестник".

Что известно о других успешных атаках на российские объекты?