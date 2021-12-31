Республика Кирибати первой в мире встретила Новый год 2022

Республика Кирибати первой в мире встретила Новый год. По киевскому времени там 2022 год начался в 13 часов.

Это первая страна в мире, которая встретила Новый год. Там на телевидении транслировали фейерверк.

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На острове Рождества уже встретили Новый год

В Республике Кирибати уже встретили Новый год. Это западная часть Тихого океана.

Его встретили в 13 часов по Киеву грандиозным фейерверком,

– говорится в сообщении.

Территория республики разделена на 4 группы островов. Остров Рождества – самый большой и занимает 48% всей суши страны.

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Кстати, республика находится в 3 часовых поясах. На других островах 2022 год наступит в 14 и 15 часов по киевскому времени.

Коротко о праздновании Нового года в разных частях света

В 13 часов по киевскому времени 2022 год первыми встретили в Новой Зеландии. Также Новый год наступил в Южном полюсе в Антарктиде.

Через час Новый год наступил в части России, в частности в Анадыре и Камчатке, а также на острове Фиджи и некоторых других тихоокеанских островах.

В 15 часов Новый год встретила часть Восточной Австралии. В 16 часов – Япония, а также Корея. В 18 – Австралия, Китай и часть Юго-Восточной Азии. В 19 часов – в Индонезии и на части Юго-Восточной Азии.

В 21:30 – 2022 год встретит Афганистан. В 22 часа – Армения, Азербайджан, часть России и Грузии.

Кроме того, уже 1 января в 4 часа утра по Киеву 2022 год встретит Бразилия, а дальше – восточная Канада и Карибские острова.

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