Республика Сербская начала процесс выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины
Источник:"Радио Свобода"
Республика Сербская хочет выйти из государственных институтов Боснии и Герцеговины. Парламент также имеет целью утвердить разработку новой конституции.
Соответствующее решение парламент принял 10 декабря. В частности члены Народной скупщины проголосовали за такой курс региона.
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Республика Сербская выходит из состава Боснии и Герцоговины
Республика Сербская намерена выйти из армии, служб безопасности, налоговой и судебной систем Боснии и Герцеговины. Также парламент принял декларацию, которая :
- призывает к разработке новой конституции;
- утверждает, что все законы, введенные международным Высоким представителем в Боснии, являются "неконституционными".
За это проголосовало 49 человек, только 3 были против. Однако перед голосованием оппозиция покинула сессию.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик перед голосованием заявил, что якобы Босния и Герцеговина движется в направлении, "на которое они не соглашались во время подписания Дейтонских соглашений".
Решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Суда Боснии и Герцеговины вызывают у нас гнев. У нас есть ощущение, что Босния и Герцеговина идут в неправильном направлении. Компетенции Республики Сербской меняются одна за другой,
– заявил Додик.
Он также убежден, что якобы резни в Сребренице в 1995 году во время которой силами боснийских сербов убили 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков "не было". Хотя ее Международный уголовный трибунал в бывшей Югославии и Международный суд ООН признали геноцидом.Обратите внимание! Дейтонские соглашения заключили в 1995 году с участием международного сообщества и стран-гарантов, в частности США, Германии, Великобритании, Франции и России. Именно они после Боснийской войны 1992 − 1995 годов закрепили основу для дальнейшего сосуществования сербов, хорватов и боснийцев в Боснии и Герцеговине.
Именно поэтому лидер оппозиционной Сербской демократической партии Мирко Сарович обвинил Додика в том, что он ведет образование по "катастрофическому" пути, который может закончиться войной.
Что этому предшествовало
- Додик не первый год добивается отделения боснийских сербов и присоединения их к Сербии.
- Летом 2021 года он активизировал деятельность. Это случилось после того как назначенный Западом Высокий представитель ввел законы, которые запретили отрицать геноцид, военные преступления и прославлять людей, которых осудили за эти преступления.
- В ответ на это Запад пытался изменить курс Додика, найдя политическое решение. Но это не помогло.
- Додика поддерживает Кремль и Сербия. 2 декабря Милорад Додик встретился с Владимиром Путиным. Спикер главы Кремля завил, что якобы "встреча была очень полезная и подробная". Подробнее о ситуации в стране читайте по ссылке.