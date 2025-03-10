Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, подчеркнув, благодаря чему Трампу удалось создать мощное влияние внутри Республиканской партии. Также недавно на заседании Кабмина США произошла ссора между госсекретарем Марко Рубио и миллиардером Илоном Маском, в которую был вынужден вмешается Трамп и призвать их "работать вместе".

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Влияние Трампа начнет выветриваться

Краев заметил, что Трампа боятся по одной простой причине – он безбашенный, поэтому его гнева пугаются, ведь если что, головы полетят очень быстро.

Он смог искусственно создать очень большое влияние – с помощью Илона Маска, неформального давления на Конгресс, расстановки своих людей на ключевые должности. Это его второй президентский срок и он уже имеет чуть больше опыта, знает, что и как делать и в какую сторону может тянуть власть.

Поэтому все осознают, что сейчас мало кто может сдержать Трампа,

– сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Пока он на коне и еще полностью держит ситуацию под своим контролем, никто, по мнению Краева, не рискует действовать против Дональда Трампа.

Обратите внимание! Сенатор-республиканец Линдси Грэм был сторонником Украины, но после ссоры в Овальном кабинете Владимира Зеленского и Дональда Трампа быстро изменил свою позицию и призвал президента Украины "уйти в отставку".

Однако его влияние начнет выветриваться, когда произойдут первые большие проблемы. Сейчас в США растут цены, инфляцию невозможно остановить, однако это не означает, что дальше не будет новых проблем.

Например, вскоре начнется фискальное обсуждение, а 14 марта может состояться шатдаун правительства, если не будет нормального бюджетного процесса. Трамп совсем никак ему не способствует,

– объяснил он.

Поэтому как только встанет вопрос о деньгах и угроза станет ресурсной, ее можно будет четко очертить и даже посчитать цифрами момент, в этот, по его мнению, вся угрожаемость Трампа, все его громкие заявления и всё его влияние может начать выветриваться.

Если тогда или демократам, или группе из республиканцев, которые пойдут с ними на сделку, удастся протолкнуть что-то контртрамповское, это и будет первый сигнал, что большой трамповский трон в Овальном кабинете зашатался,

– отметил Александр Краев.

Он добавил, что учитывая то, какая сегодня ситуация с американской экономикой, бюджетом, до первого намека на шатание осталось не так много времени.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что с приходом к власти Дональда Трампа наступил новый этап для США. По его мнению, "это не временное явление" и не пройдет через четыре года. Без помощи новой Америки придется "учиться жить и выживать".