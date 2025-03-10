Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, наголосивши, завдяки чому Трампу вдалося створити потужний вплив всередині Республіканської партії. Також нещодавно на засіданні Кабміну США сталася сварка між держсекретарем Марко Рубіо та мільярдером Ілоном Маском, в яку був змушений втрутиться Трамп та закликати їх "працювати разом".

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Вплив Трампа почне вивітрюватися

Краєв зауважив, що Трампа бояться з однієї простої причини – він безбашений, тому його гніву лякаються, адже якщо що, голови полетять дуже швидко.

Він зміг штучно створити дуже великий вплив – за допомогою Ілона Маска, неформального тиску на Конгрес, розстановки своїх людей на ключові посади. Це його другий президентський термін і він вже має трохи більше досвіду, знає, що і як робити і в яку сторону може тягнути владу.

Тому всі усвідомлюють, що зараз мало хто може стримати Трампа,

– сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Поки він на коні і ще повністю тримає ситуацію під своїм контролем, ніхто, на думку Краєва, не ризикує діяти проти Трампа.

Зверніть увагу! Сенатор-республіканець Ліндсі Грем був прихильником України, але після сварки в Овальному кабінеті Володимира Зеленського та Дональда Трампа швидко змінив свою позицію і закликав президента України "піти у відставку".

Проте його вплив почне вивітрюватися, коли стануться перші великі проблеми. Зараз у США зростають ціни, інфляцію неможливо зупинити, однак це не означає, що далі не буде нових проблем.

Наприклад, невдовзі розпочнеться фіскальне обговорення, а 14 березня може відбутися шатдаун уряду, якщо не буде нормального бюджетного процесу. Трамп зовсім ніяк йому не сприяє,

– пояснив він.

Тому як тільки постане питання про гроші і загроза стане ресурсною, її можна буде чітко окреслити і навіть порахувати цифрами момент, в цей, на його думку, вся загрозливість Трампа, всі його гучні заяви і весь його вплив може почати вивітрюватись.

Якщо тоді або демократам, або групі з республіканців, які підуть з ними на угоду, вдасться проштовхнути щось контртрампівське, це й буде перший сигнал, що великий трампівський трон в Овальному кабінеті захитався,

– відзначив Олександр Краєв.

Він додав, що зважаючи на те, яка сьогодні ситуація з американською економікою, бюджетом, до першого натяку на хитання залишилося не так багато часу.

Нагадаємо, що ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що з приходом до влади Дональда Трампа настав новий етап для США. На його думку, "це не тимчасове явище" і не пройде через чотири роки. Без допомоги нової Америки доведеться "вчитися жити та виживати".