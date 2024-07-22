Республиканцы давят на Байдена: какое решение президента США было бы выгодно для них

Кандидат в вице-президенты от республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что если Джо Байден по состоянию здоровья будет вынужден сойти с предвыборной гонки, то его партия будет настаивать, чтобы он покинул и президентский пост. Такое давление на демократическую партию США выгодно Дональду Трампу.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что республиканцы заинтересованы, чтобы Байден продолжил участвовать на предстоящих президентских выборах. Они считают, что именно благодаря этой кандидатуре у Трампа больше шансов на победу.

Смотрите также Нужен сильный кандидат: кто может заменить Байдена на выборах

В пользу республиканской партии

Валерий Клочок отметил, что Вэнс в своей риторике транслирует все тезисы Трампа, поэтому любые высказывания о Байдене, однозначно. принадлежат лидеру республиканцев.

Республиканцы давят на Байдена. Они хотят аргументировать для своего избирателя его неспособность выполнять должным образом свои должностные обязанности из-за состояния здоровья,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Какой может быть политика Трампа

По мнению Клочко, Трамп сформировал свою команду так, чтобы в случае победы на выборах 2024 года у него сразу была возможность делать то, что ему не удалось в течение первых четырех лет президентства.

Вероятно, он максимально концентрирует власть в одних руках, принимать нестандартные решения, которые совсем не характерны американской экономике, внутренней и внешней политике,

– предположил он.