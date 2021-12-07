Республиканцы призывают Байдена предоставить Украине все необходимое оружие

Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что Джо Байден должен предоставить Украине любое оружие, необходимое для противостояния российской агрессии. По его словам, не следует ограничиваться только оборонными системами вооружения.

Об этом лидер республиканцев в Сенате проинформировал накануне встречи президентов США и России.

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Во время "холодной войны" вот что мы делали: обе стороны успешно пытались вооружать тех, кто был нам симпатичен. И хотя Украина не входит в НАТО, все наши союзники по НАТО полностью испуганы российскими войсками на границе Украины,

– сказал политик.

Митч Макконнелл считает, что Штатам нужно обеспечивать Украину "любым оружием, которое ей понадобится", и не ограничивать себя поставками преимущественно оборонных систем вооружения.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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По данным Госдепа, США предоставили Украине более 4,6 миллиардов долларов помощи с 2014 года. В марте объявили об оборонном пакете в размере 125 миллионов долларов.