В Эстонии загорелся ресторан с названием Slava Ukraina: полиция подозревает поджог

В ночь на 31 декабря в Таллинне случился пожар в ресторане украинской кухни Slava Ukraina. Владелец заведения говорит, что это был поджог и называет его "акцией против Украины".

В полиции также считают, что заведение подожгли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что известно о поджоге ресторана

По данным издания, диспетчерская служба спасательного центра получила сообщение о срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании ресторана в 4:45 утра. Спасатели прибыли на место и обнаружили пожар на первом этаже. Однако, дым распространился и на второй этаж, где расположен отель.

Возгорание удалось быстро потушить, а уже в 06:04 помещение проветрили. Со второго этажа спасли одного человека, которого сразу же осмотрели медики.

Владелец ресторана Март Луик говорит, что это был поджог. По его словам, на записях с камер наблюдения можно увидеть, что это "умышленное сознательное действие". Луик добавляет, что пожар был локальным, но из-за воды ресторану нанесли значительный ущерб.

У полиции есть видеоматериалы. Надеемся, что они смогут найти организатора. Кажется, это была акция против Украины,

– говорит Март Луик.

Отметим, что в соцсетях заведения сообщили о том, что оно временно прекратило работу. Полиция расследует дело как повреждение и уничтожение имущества.