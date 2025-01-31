У поліції також вважають, що заклад підпалили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Новини до теми У центрі Краснодара горіли три ресторани: підпал організував один чоловік

Що відомо про підпал ресторану

За даними видання, диспетчерська служба рятувального центру отримала повідомлення про спрацювання автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлі ресторану о 4:45 ранку. Рятувальники прибули на місце та виявили пожежу на першому поверсі. Однак, дим поширився і на другий поверх, де розташований готель.

Загоряння вдалося швидко загасити, а вже о 06:04 приміщення провітрили. З другого поверху врятували одну людину, яку одразу ж оглянули медики.

Власник ресторану Март Луїк каже, що це був підпал. За його словами, на записах з камер спостереження можна побачити, що це "навмисна свідома дія". Луїк додає, що пожежа була локальною, але через воду ресторану завдали значної шкоди.

У поліції є відеоматеріали. Сподіваємося, що вони зможуть знайти організатора. Здається, це була акція проти України,

– каже Март Луїк.

Зазначимо, що у соцмережах закладу повідомили про те, що він тимчасово припинив роботу. Поліція розслідує справу як пошкодження та знищення майна.