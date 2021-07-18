О том, что "никаких денег не брал" владелец заведения рассказал отцу невесты. В то же время журналистам Роман Недошитко отказался комментировать ситуацию.
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Ресторан не хочет вернуть задаток за свадьбу
Брат невесты Андрей Кузяк рассказал, что в 2019 году его отец дал аванс 8 тысяч гривен за свадьбу его сестры. Празднование должно было состояться 8 августа 2020 года в одном из заведений Тернополя. Однако из-за карантина невесты перенесли праздник на 8 августа 2021 года.
Но в мае 2021 года в семье жениха из-за коронавируса умерла бабушка. Именно поэтому молодожены снова отказались от праздника.
В ресторане сказали, что они не могут перенести свадьбу и отказались возвращать аванс 8 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в заведении сказали, что им денег не давали. Брат невесты говорит, что на 8 августа 2021 года уже "записали других людей".
Он также объясняет, что родители просили чек или договор. Но в ресторане заверили, что они солидное заведение с высоким рейтингом в Booking.
Таких документов не предоставляют, работают со всеми честно и согласно устным договоренностям,
– рассказал мужчина.
Позиция заведения
Несмотря на то, что заведение не комментировало журналистам ситуацию, издание утверждает, что дочь владельца ресторана в соцсетях заявила – семья невест дала ресторану 8 тысяч гривен задатка, а вместо этого якобы требует 370 евро.
Эти слова опроверг брат невесты. Он говорит, что они хотят вернуть именно 8 тысяч гривен.
Брат невесты вызвал полицию
Андрей Кузяк заявил, что вызвал в заведение полицию, чтобы те вмешались. В то же время местные правоохранители не прокомментировали скандал журналистам, ссылаясь на законодательство.
Адвокат Виталий Витив пояснил, – чтобы таких ситуаций не было, стоит требовать от заведения фискальный чек. Более того, он уверен, что невесты имели право отменить свадьбу и вернуть себе средства. Ведь смерть близкого человека является форс-мажорной ситуацией.
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