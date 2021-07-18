Про те, що "ніяких грошей не брав" власник закладу розповів батькові нареченої. Натомість журналістам Роман Недошитко відмовився коментувати ситуацію.

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Ресторан не хоче повернути завдаток за весілля

Брат нареченої Андрій Кузяк розповів, що у 2019 році його батько дав аванс 8 тисяч гривень за весілля його сестри. Святкування мало відбутись 8 серпня 2020 року в одному із закладів Тернополя. Однак через карантин наречені перенести свято на 8 серпня 2021 року.

Однак у травні 2021 року в родині нареченого через коронавірус померла бабуся. Саме тому молодята знову відмовились від свята.

У ресторані сказали, що вони не можуть перенести весілля та відмовились повертати аванс 8 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні.

Згодом у закладі сказали, що їм грошей не давали. Брат нареченої каже, що на 8 серпня 2021 року вже "записали інших людей".

Він також пояснює, що батьки просили чек чи договір. Та в ресторані запевнили, що вони солідний заклад з високим рейтингом у Booking.

Таких документів не надають, працюють зі всіма чесно та згідно з усними домовленостями,

– розповів чоловік.

Позиція закладу

Попри те, що заклад не коментував журналістам ситуацію, видання стверджує, що донька власника ресторану в соцмережах заявила – родина наречених дала ресторану 8 тисяч гривень завдатку, а натомість нібито вимагає 370 євро.

Ці слово спростував брат нареченої. Він каже, що вони хочуть повернути саме 8 тисяч гривень.

Брат нареченої викликав поліцію

Андрій Кузяк заявив, що викликав у заклад поліцію, щоб ті втрутились. Натомість місцеві правоохоронці не прокоментували скандал журналістам, посилаючись на законодавство.

Адвокат Віталій Вітів пояснив, – щоб таких ситуацій не було, то варто вимагати від закладу фіскальний чек. Ба більше, він впевнений, що наречені мали право скасувати весілля та повернути собі кошти. Адже смерть близької людини є форс-мажорною ситуацією.

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