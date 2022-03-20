В ресторанах KFC в России заканчивается сахар: фотодоказательство
20 марта 2022 , 16:22Читати новину українською
Сеть KFC приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России. Это уже отражается на работе заведений.
Да, в ресторанах KFC Красноярска уже тоже закончился сахар. Об этом свидетельствуют возмущенные посты российских пользователей соцсетей.
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"KFC забыл сказать мне, что у них "внезапно" закончился сахар! Худший кофе в моей жизни", – жалуются россияне в твиттере.Справка. В России работает около 1 тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC. К 9 марта 70 из них приостановили свою работу.
Дефицит сахара в России
- В России в результате войны против Украины возник дефицит некоторых продуктов питания. В магазинах россияне едва не устраивают за них потасовки.
- В частности, очереди выстраиваются за сахаром, который найти на полках становится сложнее.
- Интересно также, что и на сайте Метро при просмотре сахара не спрашивают, исполнилось ли россиянам 18 лет.
Сахарная лихорадка в России / Фото из соцсетей
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