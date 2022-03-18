Ресурсов России хватит только на войну с Украиной, - Фейгин

Российские оккупанты увеличивают количество изготовления оружия, которым атакуют Украину. Они хотят продолжать активные боевые действия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для ведения войны.

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"Думаю, что ресурсов хватит только на войну с Украиной. На мировую войну, хоть они переведут предприятия на 25 часов работы, этого не хватит. Это очевидно, что военные предприятия не работают эффективно. Не нужно питать иллюзий", – рассказал Фейгин.

Запад может действовать иначе

По словам Фейгина, Запад сейчас действует в области экономической войны с Россией, решает дипломатическими методами, но он может применить военно-технические средства. Например, дать Украине для обеспечения бесполетной зоны соответствующий вид оружия.

Сколько уже можно об этом говорить. Надо передать и все. Хоть сколько изготовят ракет в России, то эффективность оружия, которое имеет Запад, до более 90%,

– рассказал Фейгин.

Фейгин о действиях Кремля: смотрите видео