Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що в Москви є ресурси для ведення війни.

До теми Польща – це мішень для Москви, – Фейгін

"Думаю, що ресурсів вистачить тільки на війну з Україною. На світову війну, хоч вони переведуть підприємства на 25 годин роботи, цього не вистачить. Це очевидно, що воєнні підприємства не працюють ефективно. Не потрібно плекати ілюзій", – розповів Фейгін.

Захід може діяти інакше

За словами Фейгіна, Захід наразі діє в царині економічної війни з Росією, вирішує дипломатичними методами, але він може застосувати воєнно-технічні засоби. Наприклад, дати Україні для забезпечення безпольотної зони відповідний вид зброї.

Скільки вже можна про це говорити. Треба передати й все. Хоч скільки виготовлять ракет у Росії, то ефективність зброї, яку має Захід, до понад 90%,

– розповів Фейгін.

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