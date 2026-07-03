Белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире "24 Канала" сообщил , что имеются фотографии, подтверждающие уничтожение ретранслятора. По его словам, молчание Лукашенко в очередной раз показывает, насколько ограничена его самостоятельность в вопросах, непосредственно касающихся территории Беларуси.

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Лукашенко мог передать Путину требования Украины

В Кремле опровергли, что Лукашенко привез Путину какие-либо послания от Владимира Зеленского. Однако Латушко считает заявление Дмитрия Пескова неправдивым. По имеющейся у белорусской оппозиции информации, перед поездкой в Москву Лукашенко встречался с начальником ГУР Министерства обороны генералом Иващенко.

Песков говорил, что Лукашенко не передавал никаких посланий от Зеленского. И это полная ложь. Я убежден, по нашим сведениям, что на встрече с Лукашенко присутствовал начальник ГУР Министерства обороны генерал Иващенко,

– сказал Латушко.

Во время беседы белорусскому диктатору могли дать понять, что Украина способна заблокировать оккупированный Крым, уничтожить незаконно построенный Керченский мост и продолжить удары по российской нефтяной инфраструктуре. В результате Лукашенко, который сам оказался под давлением из-за действий с территории Беларуси, мог стать посредником в передаче жестких требований Кремлю.

Такая роль была невыгодна и для Москвы, ведь признание этого факта подчеркнуло бы, что Лукашенко приезжает к Путину не только со своими предложениями, но и передает позицию Украины. В то же время требования Киева касались не одного ретранслятора, а нескольких направлений сотрудничества Минска с Россией.

Первый ультиматум – ликвидировать ретрансляторы. Второй – прекратить поставки нефтепродуктов. Третий – прекратить учения на территории Беларуси. Четвертый пункт – прекратить строительство военной инфраструктуры в направлении границы с Украиной. Это логично и понятно,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Каждый из этих пунктов напрямую связан с возможностью России использовать белорусскую территорию и ресурсы в войне. Часть требований Лукашенко может выполнить без сложных решений, однако ситуация с поставками нефтепродуктов и работой ретрансляторов уже имеет конкретные последствия.

Лукашенко выполнил требование лишь частично

После озвученных требований ситуация начала меняться не только на словах. Белорусские железнодорожники, по имеющейся информации, отказываются вести локомотивы в направлении России, поскольку понимают риск ударов по эшелонам, перевозящим военную технику, вооружение и нефтепродукты. Подобный случай уже был примерно полтора месяца назад, когда был поражен локомотив с топливом с территории Беларуси.

Украина не хочет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Беларуси, хотя Лукашенко предупредили. Но она может наносить удары по поездам, перевозящим нефть и нефтепродукты. Это логично,

– пояснил Латушко.

Остальные пункты Минск может выполнить без сложных решений. Учения на территории Беларуси можно остановить, не тратя средства, так же как и строительство военной инфраструктуры у украинской границы. Наиболее показательной стала ситуация с ретрансляторами: после требования Украины их отключили, однако во время следующей массированной атаки один из них снова работал.

После этого представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны Вадим Ковальчук сообщил о его уничтожении. По словам Латушко, есть и фотографии, которые это подтверждают.

Ретранслятор, который работал в Беларуси, уничтожен. Насколько я понимаю, есть фотоподтверждение его уничтожения,

– заявил белорусский оппозиционер.

Лукашенко на это до сих пор не ответил. Он молчал и два месяца назад, когда Зеленский впервые заявил о работе таких объектов, и сейчас, когда один из них уничтожили. Это ставит под сомнение его способность самостоятельно реагировать даже на события, происходящие непосредственно на территории Беларуси.

Латушко заявил об уничтожении ретранслятора в Беларуси: смотрите видео