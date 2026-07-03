Білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі 24 Каналу розповів, що є фотопідтвердження знищення ретранслятора. За його словами, мовчання Лукашенка вкотре показує, наскільки обмеженою є його самостійність у питаннях, які безпосередньо стосуються території Білорусі.

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Лукашенко міг передати Путіну вимоги України

У Кремлі заперечили, що Лукашенко привіз Путіну будь-які послання від Володимира Зеленського. Однак Латушко вважає заяву Дмитра Пєскова неправдивою. За наявною в білоруської опозиції інформацією, перед поїздкою до Москви Лукашенко зустрічався з начальником ГУР Міністерства оборони генералом Іващенком.

Пєсков говорив, що Лукашенко не передавав жодних послань від Зеленського. І це повна брехня. Я переконаний, за нашими відомостями, що на зустрічі з Лукашенком був начальник ГУР Міністерства оборони генерал Іващенко,

– сказав Латушко.

Під час розмови білоруському диктатору могли дати зрозуміти, що Україна здатна заблокувати окупований Крим, знищити незаконно збудований Керченський міст і продовжити удари по російській нафтовій інфраструктурі. У результаті Лукашенко, який сам опинився під тиском через дії з території Білорусі, міг стати посередником у передачі жорстких вимог Кремлю.

Така роль була невигідною і для Москви, адже визнання цього факту підкреслило б, що Лукашенко приїздить до Путіна не лише з власними пропозиціями, а й передає позицію України. Водночас вимоги Києва стосувалися не одного ретранслятора, а кількох напрямків співпраці Мінська з Росією.

Перший ультиматум – ліквідувати ретранслятори. Другий – припинити постачання нафтопродуктів. Третій – припинити навчання на території Білорусі. Четвертий пункт – припинити будівництво військової інфраструктури в напрямку кордону України. Це логічно і зрозуміло,

– наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Кожен із цих пунктів безпосередньо пов'язаний із можливістю Росії використовувати білоруську територію та ресурси у війні. Частину вимог Лукашенко може виконати без складних рішень, однак ситуація з постачанням нафтопродуктів і роботою ретрансляторів уже має конкретні наслідки.

Лукашенко виконав вимогу лише частково

Після озвучених вимог ситуація почала змінюватися не лише на словах. Білоруські залізничники, за наявною інформацією, відмовляються вести локомотиви в напрямку Росії, бо розуміють ризик ударів по ешелонах, які перевозять військову техніку, озброєння та нафтопродукти. Подібний випадок уже був приблизно півтора місяця тому, коли уразили локомотив із паливом із території Білорусі.

Україна не хоче бити по нафтопереробних заводах Білорусі, хоча Лукашенка попередили. Але вона може завдавати ударів по потягах, які перевозять нафту й нафтопродукти. Це логічно,

– пояснив Латушко.

Інші пункти Мінськ може виконати без складних рішень. Навчання на території Білорусі можна зупинити, не витрачаючи кошти, так само як і будівництво військової інфраструктури біля українського кордону. Найпоказовішою стала ситуація з ретрансляторами: після вимоги України їх відключили, однак під час наступної масованої атаки один із них знову працював.

Після цього представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони Вадим Ковальчук повідомив про його знищення. За словами Латушка, є і фотографії, які це підтверджують.

Ретранслятор, який працював у Білорусі, знищений. Наскільки я розумію, є фотопідтвердження його знищення,

– заявив білоруський опозиціонер.

Лукашенко на це досі не відповів. Він мовчав і два місяці тому, коли Зеленський уперше заявив про роботу таких об'єктів, і тепер, коли один із них знищили. Це ставить під сумнів його здатність самостійно реагувати навіть на події, що відбуваються безпосередньо на території Білорусі.

Латушко заявив про знищення ретранслятора в Білорусі: дивіться відео