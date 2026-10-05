Россия установила ретрансляторы в Киеве: военный рассказал о новой угрозе

Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов убежден, что Россия установила в Киеве несколько mesh-ретрансляторов. Они позволяют на короткое время управлять дроном, чтобы довести его до цели. Это проблема, с которой нужно разобраться.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с председателем Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иваном Тимочко. По его словам, похожее оборудование враг использовал в начале полномасштабной войны в Киеве. Тогда в столице действовала российская агентура, которую со временем спецслужбы успешно выбили. Теперь враг адаптировал это оборудование для дронов.

Почему опасны ретрансляторы для дронов?

Как подчеркнул Тимочко, фактически враг в определенный момент получает возможность напрямую управлять дроном, чтобы довести его точно до цели. Именно ретрансляторы дают возможность управлять беспилотником.

Это еще один из вариантов для донаведения вражеских дронов на конкретные цели,

– отметил Тимочко.

Ранее российские беспилотники обычно летели по заранее запрограммированному маршруту. И у врага не всегда была возможность его корректировать.

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Добавим, что советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов предполагает, что В Киеве сейчас может быть от 1 до 3 таких ретрансляторов. Их нужно найти, хотя это и сложно сделать. Именно они могут обеспечивать точное наведение беспилотников для удара по Киеву.