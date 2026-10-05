Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком. За його словами, схоже обладнання ворог використовував на початку повномасштабної війни у Києві. Тоді в столиці була російська агентура, яку з часом успішно вибили спецслужби. Тепер ворог адаптував це обладнання для дронів.

Чим загрожують ретранслятори для дронів?

Як наголосив Тимочко, фактично ворог в певний момент отримує можливість напряму керувати дроном, аби довести його точно до цілі. Саме ретранслятори дають можливість керувати безпілотником.

Це ще один з варіантів донаведення ворожих дронів по конкретно взятих цілях,

– зазначив Тимочко.

Раніше російські безпілотники зазвичай летіли за заздалегідь запрограмованим маршрутом. І ворог не завжди мав можливість його коригувати.

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Додамо, радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов припускає, що в Києві зараз може бути від 1 до 3 таких ретрансляторів. Їх потрібно знайти, хоч це й складно зробити. Саме вони можуть забезпечувати точне наведення безпілотників для удару по Києву.