Не факт, что это месседж Путина: политтехнолог оценил заявления источников из Кремля в мировых СМИ

Reuters передает, что Путин задумывается над финансированием войны, поскольку ему не хватает денег. Впрочем, эти заявления, вероятно, были слиты не по просьбе диктатора.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что в издании Reuters есть определенные нюансы. Они не публикуют такую информацию без оснований и всегда ссылаются на источники в Кремле. 23 января они опубликовали несколько новостей, одна из которых касается того, что Путин обеспокоен состоянием экономики.

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Также сообщается, что Путин считает, что цели СВО выполнены, и все это со ссылкой на пять источников.

Месседж через мировые СМИ

"Я читаю эти новости постоянно и уже понимаю, что когда Reuters ссылается на четыре или пять источников одновременно, это всегда целенаправленная утечка из Кремля. Причем не факт, что это делается по просьбе Путина. Не факт, что эту информацию передает ближайшее окружение Путина. Кремль большой, и когда они хотят передать месседж Путину через западную прессу, это делается таким хитрым способом", – объяснил Михаил Шейтельман.

Почему эти заявления сейчас

Михаил Шейтельман добавил, что новости из Reuters явно связаны с ультиматумом Трампа. Корреспондент в Москве получает информацию от одних и тех же людей каждый раз.

Это абсолютно связанные события. Ультиматум Трампа – нужно что-то ответить. В Кремле есть раскол, я в этом абсолютно уверен, относительно того, как отвечать на ультиматум Трампа. Трамп сказал: только два варианта – или хороший, или плохой,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он добавил, что есть часть кремлевцев, которые предлагают выбрать хороший вариант, и есть те, кто говорит: "Давайте плохой", то есть продолжать войну. Именно с ними и общается Reuters.