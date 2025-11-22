12 лет ожесточенной борьбы: как началась Революция достоинства и оккупация Крыма и Донбасса

2012 год. Тогдашний премьер Николай Азаров анонсирует подписание соглашения о первых шагах вступления в ЕС уже через год. Но после встречи с представителями Таможенного союза Азаров резко меняет мнение, и за несколько дней до заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 21 ноября 2013 года, приостанавливает его. Вместо этого правительство выбирает путь в СНГ, потому что того требует Москва.

В этот же день журналист Мустафа Найем призывает киевлян выйти на Майдан. Жители столицы выступают против сближения с Россией вместо вступления в ЕС. И во всех уголках страны люди начинают выходить на местный Евромайдан, чтобы отстоять свое европейское будущее.

Именно так началась 12-летняя борьба украинцев за свою свободу и независимость, которая продолжается и сегодня. К годовщине Революции достоинства 24 Канал рассказывает про ноябрь, когда все началось, людей, ставших бок о бок для борьбы, и как Россия оккупировала Крым и Донбасс.

Хронология Революции достоинства

Несмотря на волю народа относительно будущего с Европой, тогдашний президент Виктор Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации в Вильнюсе 29 ноября. А митингующие в Киеве начали требовать отставки президента и правительства, потому что поняли, к чему ведет сближение с Россией. Офицер ВСУ и участник Евромайдана Алексей Герман говорит: не хотел, чтобы его дети жили в ассимилированной Россией Украине.

На следующий день после возвращения Януковича из Европы, 30 ноября, сразу начался силовой разгон митингующих, среди которых большая часть – студенты киевских вузов. В четыре утра "Беркут" пошел на штурм. В ход пошли дубинки и палки – били даже тех, кто упал. Десятки раненых и задержанных. Уже в 4:30 милиция запустила коммунальщиков, якобы для того, чтобы установить новогоднюю елку.

Но утром 1 декабря на Майдан вышли сотни тысяч украинцев.

В тот день уже дошло до силового противостояния на Банковой. Янукович пытался спастись титушками и проплаченными антимайдановцами. В отчаянии 16 января Рада голосует за диктаторские законы, которые запрещают митинги и ограничивают свободу слова. Но через несколько дней противостояние усиливается.



Диктаторские законы Януковича / Скриншот из видео

22 января "Беркут" пошел в наступление. Приспешники Януковича начали разбирать баррикады и стрелять в упор в митингующих. Среди первых убитых Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. Алексей Герман говорит, что в тот день мог быть среди числа погибших, но повезло, потому что пуля застряла в бронежилете.

Но даже расстрелы не останавливают людей.



Сергея Нигояна убили около шести часов утра 22 января 2014 года / Небесная сотня



Михаил Жизневский погиб от огнестрельного ранения в сердце около 9 утра 22 января / Небесная сотня

Самые страшные дни начались 18 и 19 февраля. За эти дни "Беркут" расстрелял сотни людей, тысячи травмировано. Позже погибших будут называть "Небесной сотней", но именно тогда и происходит переломный момент. Янукович по-настоящему испугался и в ночь с 21 на 22 февраля сбежал из страны.

"Беркут" штурмует позиции митингующих / Getty Images

На следующий день, 22 февраля, парламент отстранил Януковича от должности президента. Проголосовали даже некоторые "регионалы", а беглец уже с территории России записал видеообращение, где распинался о якобы "государственном перевороте".

С этого момента Россия и начинает гибридную войну на территории Украины. Сначала в Крыму: как раз в последние дни, когда Янукович был в Киеве, началось российское вторжение на полуостров. Хотя Россия это опровергала, но на медалях за так называемое "освобождение" Крыма дата стоит 20 февраля 2014 года. В Крыму появляются "зеленые человечки" и российские БТРы.



Медаль за так называемое "освобождение" Крыма / Скриншот из видео

Что происходило в Крыму и на Донбассе?

26 февраля крымчане выходят на митинг за то, чтобы остаться в составе Украины. Это был один из крупнейших митингов в поддержку территориальной целостности. Возле Верховной Рады в Крыму, по разным оценкам, собралось 15 тысяч крымчан.

А уже на следующий день, 27 февраля, здания Верховной Рады и Совета министров Крыма захватили те самые российские военные, которые были без опознавательных знаков.

1 марта российский диктатор Владимир Путин официально отправил свои войска на полуостров. Они начали захватывать украинские воинские части. Но части армейцев остаются верны присяге, среди них командир 204 бригады тактической авиации Юлий Мамчур. Он без оружия в руках вместе с побратимами блокировал россиянам дорогу к аэродрому "Бельбек", когда те угрожали стрелять. За это его с другими военными потом арестуют.

Всем, кто продолжил выходить на акции, угрожали и даже начали похищать. Но крымские татары игнорируют так называемый "референдум" 16 марта.

Акции протеста были даже тогда, когда прошел так называемый "референдум", где крымские татары фактически полностью блокировали этот день. Утром все крымские татары шли в мечеть молиться за территориальную целостность Украины, а потом возвращались и была такая акция – приготовить еду. Кто-то лепил пельмени, кто-то готовил национальные блюда. Никто из них не участвовал в этом фарсе,

– рассказала журналистка из Крыма Эльвина Сеитбуллаева.



Протесты в Крыму / Getty Images

Похожий сценарий разворачивался в Донецкой и Луганской областях. Местные поняли, что после Крыма – Донбасс может быть следующим.

"С момента начала операции по оккупации Россией Крыма для многих стало понятно, что следующим будет Восток. Тогда еще не было никаких серьезных мятежей, что потом Россия внедряла, потому что несколько волн, на которые опиралась Россия на Востоке, провалились. Сначала они пытались раскачать Антимайдан, но тот период – до аннексии Крыма – вообще "не взлетел" в Донецке", – рассказал участник Евромайдана в Донецке, политолог Олег Саакян.

Поэтому 4 марта в Донецке на митинг "За единую Украину" за один только вечер собирается более двух тысяч человек. На следующий день дончан было уже 10 тысяч. Олег Саакян говорит: этот день показал, что Донецк – это Украина. Сценария оккупации можно было еще избежать.

Евромайдан в Донецке / Скриншоты из видео "Радио Свободы"

На следующий митинг 13 марта уже завезли "туристов" из России. Там уже были российские спецслужбисты, которые курировали все, что происходит. И если до этого то была больше имитация, то с 13 марта россияне полностью держали ситуацию в своих руках.

Это день первых демонстративных убийств украинских активистов на площади. Это убийство Дмитрия Чернявского, которое произошло от меня за примерно чуть больше метра – он был через два человека от меня. Все эти акции проходили с одной целью – выиграть время для того, чтобы Киев опомнился, чтобы там поняли – им есть на кого опереться,

– поделился Олег Саакян.

Такое же сопротивление было и в Луганске, как и надежда остаться дальше украинским городом. Но силы были неравны, вспоминает Владислав. Он тогда был 17-летним болельщиком луганской "Зари" и выходил на местный Евромайдан. Впрочем, у России были другие планы, а киевская власть слишком долго думала, что делать дальше. Россия действовала быстрее – с оружием в руках.

Олег Саакян отметил, что на местном уровне было достаточное количество проукраинских силовиков и полицейских. Впоследствии значительная часть местных – от ультрас до силовиков СБУ – стали в ряды первых добровольческих батальонов.

Уже 7 апреля вместе с местными сепаратистами и криминалитетом российские захватчики объявляют о создании так называемой "донецкой народной республики". Позже так же сделают и в Луганске. Российские военные захватывают отделения МВД в Славянске, Краматорске и Дружковке, раздают оружие местным коллаборационистам, а Киев объявляет антитеррористическую операцию.

С этого момента и начинается война за Донбасс.

От 24 февраля до сегодняшнего дня

Алексей Герман после Евромайдана в Киеве поехал защищать украинские границы. Защищал Марьинку, Пески, Покровское направление, но везде видел не каких-то коллаборационистов, а именно россиян.

Однако это было только начало. Война на Донбассе была подготовкой к более масштабной войне, и тогда, в 2022 году, Путин пошел войной открыто. Алексей тогда уже был не на службе, но за полгода до полномасштабного вторжения понимал, что Россия готовится к захвату всей Украины. Но никуда не убегал, так же семья осталась в Киеве. Даже тогда, когда к их району на "Оболони" уже двигались российские танки.

С марта 2022 года Алексей выполнял задачи как сапер. А после обороны Киева были самые тяжелые направления: оборона Часового Яра, Бахмута и Покровска, а с середины 2025 года – Харьковская граница. Несложно посчитать, что борьба Алексея и тех, кто с первых дней вышел на Евромайдан, длится 12 лет. Наша борьба, которая продолжается, но она точно не была напрасной.

"Я уверен, что самые страшные и худшие времена уже прошли. Если взять глобус, там на нем очень много стран и они все имеют границы. Каждый сантиметр этих границ залит кровью народа – они боролись за право на свою культуру, свою аутентичность. Мы это очищение крови уже прошли. У нас еще есть очень большие шансы победить. Я не жалею этих 12 лет своей жизни, потому что уверен, что мои дети и их дети будут жить в цветущей и мирной стране", – сказал Алексей Герман.

Памяти всех, кто положил жизнь за все 12 лет борьбы Украины за нашу независимость и нашу государственность. Помним эту цену! Боремся дальше!